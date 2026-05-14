Muchas personas buscan formas caseras de mejorar la conexión a internet sin gastar dinero en repetidores o equipos más potentes. En ese contexto, comenzó a circular un truco simple que llama la atención por usar un objeto cotidiano: una lata de cerveza vacía. La idea parece extraña a primera vista, pero detrás del consejo existe una explicación relacionada con cómo se comportan las ondas inalámbricas dentro del hogar. Aunque no se trata de una solución mágica, sí puede tener un efecto moderado en determinadas situaciones. El interés por este método aumentó entre usuarios que intentan mejorar la señal en habitaciones alejadas del router o reducir interferencias dentro de espacios pequeños. La clave está en la ubicación y en el material metálico del objeto. Las latas de aluminio o metal pueden actuar como superficies reflectantes. Cuando se colocan cerca del router, ayudan a redirigir parte de la señal inalámbrica hacia una dirección concreta, en lugar de dispersarla de manera uniforme en todo el ambiente. Esto ocurre porque las ondas de radio del wifi interactúan con materiales conductores. Al modificar parcialmente el recorrido de la señal, algunos usuarios perciben una leve mejora en zonas donde antes la conexión era más débil. Sin embargo, este truco no amplifica realmente la potencia del internet ni reemplaza a un repetidor. Su utilidad depende de factores como la distancia, paredes, interferencias y ubicación del equipo. Para aplicar este método, algunas personas cortan la lata vacía y la abren en forma curva, dejando una especie de reflector casero detrás de las antenas o del cuerpo principal del router wifi. La parte curva suele orientarse hacia la zona donde se quiere reforzar la cobertura. De esta manera, parte de la señal rebota hacia ese punto y se reduce el desperdicio en direcciones menos útiles. Especialistas en redes aclaran que el efecto es limitado, pero puede servir como prueba doméstica para reorganizar mejor el espacio antes de invertir en otros dispositivos. Además del truco de la lata de cerveza vacía, también se recomienda ubicar el router en una zona elevada, lejos de electrodomésticos, paredes gruesas y objetos metálicos grandes que puedan bloquear la señal.