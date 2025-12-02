La CFE confirmó visitas domiciliarias en México para corroborar consumo legal de los consumidores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a los mexicanos por las visitas domiciliarias de personas que se hacen pasar por trabajadores de la empresa. Advierten estafas que ponen en peligro la integridad de los ciudadanos, por lo que se sugiere prestar atención a las recomendaciones oficiales.

Hasta ahora, los casos se detectaron en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Baja California, aunque la compañía advierte que este tipo de fraude podría extenderse a otros estados del país.

La CFE alertó a los consumidores por visitas domiciliarias falsas en México

Conoce los detalles del comunicado de la CFE y evita problemas con las visitas casa por casa. Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades oficiales.

¿Qué pasa con las visitas domiciliarias de la CFE?

De acuerdo con el organismo, usuarios denunciaron avisos falsos en las puertas o medidores de sus viviendas. Estos mensajes advierten sobre supuestas multas y cortes de energía para presionar a las víctimas a pagar.

“Se trata de una nueva modalidad de extorsión donde individuos se presentan como empleados de la CFE y engañan a los usuarios con notificaciones fraudulentas” , explicó la empresa.

Entre los métodos detectados, los estafadores utilizan uniformes falsos y aseguran estar realizando un cambio de medidor como parte de un “operativo especial”. Durante la visita, inventan irregularidades o la falta de sellos para exigir pagos en efectivo y así evitar sanciones .

La Comisión enfatizó que nunca pide dinero en efectivo y que sus trabajadores deben portar uniforme e identificación oficial, la cual los usuarios tienen derecho a solicitar e incluso fotografiar.

¿Cómo funcionan las visitas domiciliarias falsas en México?

El mecanismo reportado por la CFE funciona de la siguiente manera:

Dejan hojas impresas en viviendas -sobre todo los viernes por la tarde- en las que se exige pagar entre 5,000 y 20,000 pesos en menos de 12 horas por supuestas anomalías en el medidor.

Los documentos incluyen un número telefónico falso para “resolver el problema”.

Al llamar, los extorsionadores aseguran que se trata de un delito grave y que la multa es obligatoria .

Pasado el plazo, un supuesto “Jefe de Área de la CFE” vuelve a contactar a la víctima. Incluso han creado perfiles falsos en LinkedIn para parecer auténticos.

Piden depositar el dinero en una cuenta personal, consumando el fraude.

La respuesta de la CFE sobre las visitas domiciliarias falsas

La empresa informó que inició una investigación formal para recopilar testimonios y ubicar a los responsables. Además, trabaja con sus divisiones a nivel nacional para identificar patrones, reforzar la prevención y crear protocolos que permitan reconocer fácilmente a su personal legítimo.