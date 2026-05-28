Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 28 de mayo.

Estas son las efemérides del 28 de mayo

1908: Nace en Londres (Reino Unido) el escritor británico de novelas de suspense Ian Fleming, que creará una de las más exitosas y ampliamente imitada serie de ficción popular: James Bond, agente 007 del Servicio Secreto británico.

(Hace 118 años)

1660: En Hannover, Alemania, nace Jorge I que en 1698 será nombrado príncipe elector de Hannover. Al morir la reina Ana de Inglaterra en agosto de 1714 ocupará el trono de este país por quedar excluidos los herederos católicos de la familia Estuardo, siendo por ello el fundador de la dinastía Hannover. Dejará el gobierno en manos de ministros del partido Wight y tendrá que hacer frente a conspiraciones de los seguidores de la familia Estuardo. En su política exterior pactará alianzas con Holanda y Francia.

(Hace 366 años)

1524: En la ciudad de Estambul (Turquía), nace el que será sultán del Imperio Otomano desde 1566 hasta su muerte: Selim II. Hijo de Suleiman el Magnífico y su favorita Aleksandra, llegará al trono mediante intrigas palaciegas y disputas familiares. Será el primer sultán que no continuará con las campañas militares y dejará el poder en manos de sus ministros, para que lo dejen tranquilo durante sus juergas y orgías. Por ello será conocido como Selim "el Beodo".

(Hace 502 años)

1371: Nace en Dijon, Francia, Juan I, duque de Borgoña, que en la batalla de Nicópolis de 1396 contra los turcos se ganará el apodo de "Juan Sin Miedo" con el que será conocido. A raíz de la locura de Carlos VI de Francia y su regencia se enfrentará a Luis de Orleans, al que asesinará en 1407 y contra cuyos partidarios tendrá que luchar. Se aliará con los ingleses y morirá asesinado en 1419 durante una entrevista con el delfín Carlos VII.

(Hace 655 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1925: Fallece en Madrid (España), Francisco de Icaza, poeta, ensayista y escritor mexicano. Sus obras más conocidas son "Lejanías" y "La canción del camino".

(Hace 101 años)

1849: En la localidad de Scarborough, en el condado de North Yorkshire (Reino Unido), fallece enferma de tuberculosis a los 29 años de edad, la poeta y novelista Anne Brontë, la pequeña de las tres hermanas Brontë y la que más éxitos cosechó en vida, autora de las novelas clásicas "Agnes Grey" y "La inquilina de Wildfell Hall".

(Hace 177 años)

1805: Muere en Madrid (España), el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, entonces al servicio del infante don Luis, hermano del rey Carlos III de España. Su obra más conocida "Música nocturna de las calles de Madrid".

(Hace 221 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Ian Fleming en 1908, ya que su creación del personaje James Bond ha tenido un impacto duradero en la cultura popular y ha influido en la literatura y el cine de suspense a nivel mundial.