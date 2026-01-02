Estas zonas del país se quedaron sin luz. La CFE trabaja para recuperar el servicio en su totalidad.

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, confirmó afectaciones al suministro eléctrico en distintas regiones del país tras el sismo de magnitud 6.5 registrado este jueves, con epicentro en San Marcos, Guerrero. De acuerdo con la empresa productiva del Estado, se activó de inmediato su Sistema de Atención de Emergencias para evaluar daños y restablecer el servicio.

En un comunicado oficial, la CFE informó que, gracias al trabajo continuo de su personal técnico, “con corte a las 11:30 horas, se ha recuperado el suministro eléctrico al 82.33% de los usuarios afectados”, aunque aún permanecen 121 mil 666 usuarios sin servicio, principalmente en Guerrero y la Ciudad de México.

La empresa detalló que en el Estado de México el suministro ya fue restituido al 100%, mientras continúan las labores de revisión en otras entidades. “Las áreas operativas de CFE permanecen en guardia permanente y listas para atender cualquier eventualidad”, aseguró la compañía.

Zonas donde aún hay afectaciones al suministro eléctrico

Guerrero

Ciudad de México

Zonas donde el servicio ya fue restablecido

Estado de México

#CFEInforma | Tras el sismo detectado esta mañana. Con corte a las 11:30 h, se ha restablecido el 82.33% del servicio; en Edomex ya opera al 100%.



Continúan los trabajos en Guerrero y CDMX y seguiremos laborando hasta lograr en su totalidad el restablecimiento.… pic.twitter.com/zNdufWOUa7 — CFEmx (@CFEmx) January 2, 2026

Apagón en México: qué informó la CFE tras el sismo

La CFE precisó que no se detectaron daños estructurales en las centrales generadoras de energía, aunque se activaron protocolos de inspección para descartar riesgos posteriores.

“No se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras de CFE y se llevan a cabo las guías de inspección civil posterior al movimiento telúrico”, indicó el organismo.

Sin embargo, se reportaron afectaciones en la red de transmisión eléctrica, con dos líneas fuera de servicio: Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec.

La empresa señaló que “se encuentran en revisión las alarmas y elementos de la Red Nacional de Transmisión, así como el equipo primario en las subestaciones”, mientras continúan los recorridos técnicos en campo.

Daños reportados en aeropuertos tras el sismo, según la AFAC

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, informó que, derivado del sismo, se activaron protocolos de revisión en la infraestructura aeroportuaria del país. En una nota informativa oficial, el organismo señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas y que se realizaron verificaciones inmediatas de seguridad operacional.

La AFAC detalló que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, Terminal 2, presentó “daños menores en acabados (vidrios rotos, caída de plafones), sin afectación a la operación ni a los usuarios”, por lo que las actividades aéreas continuaron con normalidad.

Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México . EFE

En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco también se reportaron afectaciones menores. Según la agencia, hubo “daños menores en acabados del edificio terminal comercial (vidrios rotos)” y “daños menores en la Torre de Control (caída de plafón), sin afectación a los trabajadores”.

La AFAC subrayó que mantiene “coordinación permanente con autoridades aeroportuarias para el seguimiento de la situación y la verificación de condiciones de seguridad operacional”.