La CFE comenzó una campaña de modernización que implica visitas casa por casa en diferentes estados del país para sustituir medidores convencionales por dispositivos inteligentes . Este proceso forma parte de un programa oficial que busca reducir pérdidas técnicas, mejorar la precisión en el registro de consumo y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional mediante tecnología de medición avanzada.

Los nuevos medidores AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) transmiten datos de consumo en tiempo real hacia los sistemas de la CFE, eliminando la necesidad de lecturas manuales. Estos dispositivos también permiten a la empresa ejecutar cortes y reconexiones de forma remota, detectar anomalías inmediatamente y dificultar manipulaciones o conexiones irregulares que generan pérdidas millonarias anuales.

¿La CFE puede cambiar medidores sin autorización?

La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía facultan a la CFE para reemplazar equipos de medición sin solicitar consentimiento del cliente. Esta atribución aplica cuando el medidor presenta fallas, deterioro, alteraciones, incumple estándares técnicos actuales o el domicilio forma parte de un programa oficial de modernización como el que está en curso.

El personal autorizado debe portar identificación oficial y explicar el procedimiento a los residentes. Los usuarios tienen derecho a solicitar información sobre el cambio , aunque no pueden impedirlo si el reemplazo responde a criterios técnicos o normativos establecidos por la comisión. La medida se considera indispensable para garantizar la calidad del servicio eléctrico.

La CFE confirmó visitas domiciliarias para actualizar los medidores de los hogares de México.

La principal consecuencia para los hogares será la exactitud absoluta en la facturación. Quienes recibían cobros inflados por lecturas erróneas podrían ver reducción en sus recibos, mientras que usuarios con consumos subestimados experimentarán ajustes al alza reflejando su gasto real. La CFE enfatiza que los medidores AMI no incrementan tarifas; únicamente registran el consumo con mayor precisión.

La CFE alerta por fraudes relacionados con visitas falsas

Paralelamente al operativo legítimo, la CFE emitió una advertencia urgente sobre extorsionadores que se hacen pasar por trabajadores de la empresa. Estos delincuentes dejan avisos apócrifos en viviendas exigiendo pagos de entre 5,000 y 20,000 pesos bajo amenaza de corte de servicio, argumentando irregularidades inventadas en medidores o ausencia de sellos de seguridad.

Los documentos fraudulentos incluyen números telefónicos falsos y presionan a las víctimas para realizar transferencias inmediatas. La CFE reitera que nunca solicita pagos en efectivo durante visitas domiciliarias ni amenaza con cortes en plazos menores a 12 horas. Cualquier aviso sospechoso debe reportarse directamente a los canales oficiales de la comisión antes de realizar cualquier pago o proporcionar información personal a supuestos empleados.