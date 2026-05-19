Además de vivienda gratuita, prometen empleo asegurado, conexión a internet y apoyo para quienes quieran empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades.

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Mientras miles de personas buscan opciones para reducir gastos y cambiar de estilo de vida, un pequeño pueblo europeo lanzó una convocatoria que ya empezó a llamar la atención de trabajadores extranjeros y familias interesadas en mudarse. La iniciativa ofrece vivienda gratis, empleo inmediato y beneficios adicionales para quienes acepten instalarse en una zona montañosa con baja densidad poblacional.

El programa se desarrolla en Arenillas, una localidad rural de España que enfrenta desde hace años una fuerte caída demográfica. Con apenas unos 40 habitantes estables, las autoridades locales y organizaciones comunitarias decidieron impulsar un plan para recuperar la actividad económica y evitar el abandono definitivo del pueblo.

¿Qué ofrece Arenillas a quienes quieran mudarse y trabajar gratis?

La propuesta incluye acceso a vivienda sin pagar arriendo, oportunidades laborales vinculadas a obras de mantenimiento y rehabilitación, además de internet wifi y apoyo en transporte para facilitar la adaptación de los nuevos residentes.

El objetivo principal es atraer personas dispuestas a radicarse de manera permanente y participar activamente en la vida comunitaria. Según explicaron desde la organización local, también buscan fortalecer la economía del pueblo y recuperar inmuebles que hoy están vacíos o deteriorados.

Buscan voluntarios para trabajar y vivir entre las montañas: no pagan alquiler y tienen wifi y transporte gratis.

Uno de los trabajos más solicitados está relacionado con labores de construcción y albañilería, especialmente en proyectos destinados a acondicionar viviendas para futuros habitantes. La idea es que quienes lleguen puedan trabajar y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del lugar.

¿Dónde queda Arenillas y cómo es vivir en este pueblo entre montañas?

Arenillas está ubicado en una zona rural del interior de España, rodeado de paisajes naturales, campos y cultivos aromáticos. El entorno tranquilo y el contacto permanente con la naturaleza son parte de los principales atractivos para quienes buscan escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

La vida diaria en el pueblo es mucho más calmada que en los centros urbanos. Los residentes conviven en una comunidad pequeña donde el bar social, las reuniones vecinales y las actividades compartidas tienen un papel fundamental.

Aunque cuenta con algunos servicios básicos y espacios comunitarios, el lugar también exige cierta capacidad de adaptación. El acceso al transporte público es limitado y varias diligencias deben hacerse en municipios cercanos.

¿Qué requisitos deben cumplir los voluntarios para acceder a vivienda gratis?

Las autoridades locales priorizan a personas y familias que tengan intención real de permanecer en Arenillas durante largo tiempo. Además, valoran la disposición para integrarse a la comunidad y asumir responsabilidades laborales dentro del proyecto.

Otro de los puntos importantes es la participación en actividades que ayuden a dinamizar la economía local. Por eso, también existe interés en personas con experiencia en pequeños negocios, gastronomía o emprendimientos rurales.

La convocatoria despertó interés entre quienes buscan una alternativa de vida más económica, tranquila y conectada con la naturaleza, especialmente en medio del aumento del costo de vida en varias ciudades del mundo.