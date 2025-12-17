En esta noticia ¿Cuáles son los proyectos?

La Comisión Federal de Electricidad prepara la chequera para destinar una inversión multimillonaria en la expansión de la capacidad de generación de electricidad y de la red de transmisión y distribución de energía.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Emilia Calleja Alor, titular de la CFE, destacó que la compañía destinará más de MXN $80,000 millones a diversos proyectos de generación de electricidad, así como para el desarrollo de infraestructura de transmisión que se ejercerán entre 2026 y 2027.

Los proyectos incluyen centrales que funcionan con gas natural, plantas solares y eólicas, así como el desarrollo de cableado para la energía.

Calleja dijo que los proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que se pueda contar con capacidad suficiente y confiable.

¿Cuáles son los proyectos?

La funcionaria detalló que se desarrollarán 5 plantas de generación de electricidad con gas natural para las centrales ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Altamira, Tamaulipas, Mazatlán, Sinaloa y Los Cabos, Baja California Sur que adicionarán cerca de 3 mil megawatts.

Estos proyectos representan inversiones por u$s 4,328 millones.

En segundo término la CFE continuará con el desarrollo de la central fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora con las etapas III y IV, considerada como el complejo más grande de Latinoamérica que alcanzará una capacidad de mil megawatts.

La funcionaria destacó que el proyecto también integra sistemas de almacenamiento de energía, para estabilizar la intermitencia y mejorar el aprovechamiento de la energía.

También con energía solar, la CFE desarrollará dos proyectos en Coahuila que generarán 556 MW. La inversión será de u$s 826 millones.

A esto se suman tres proyectos de energía limpia en Durango, Quintana Roo y Guanajuato con 443 MW en evaluación.

Finalmente en transmisión, se presentaron 66 proyectos para reforzar la red existente y respaldar el crecimiento de la demanda, con desarrollo programado para 2025 y 2026.