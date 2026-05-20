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Muchas personas buscan distintas formas de mejorar la señal de internet en sus casas sin necesidad de cambiar de compañía o comprar nuevos dispositivos. En ese contexto, comenzó a circular un truco casero que consiste en colocar una moneda cerca del router wifi para intentar optimizar el funcionamiento de la conexión.

La recomendación se volvió popular en redes sociales y foros de tecnología, donde algunos usuarios aseguran que este método puede ayudar a dirigir mejor la señal en determinados ambientes del hogar. Sin embargo, especialistas remarcan que el efecto real depende de varios factores y que no existen garantías de una mejora significativa.

Aunque no se trata de una técnica nueva, el consejo volvió a ganar notoriedad entre quienes buscan alternativas simples para evitar interrupciones, lentitud o problemas de cobertura en habitaciones alejadas del router.

Atención: para qué sirve poner una moneda cerca del router wifi

El truco de la moneda se relaciona con la posibilidad de modificar ligeramente la dirección de las ondas que emite el router. Algunas personas colocan una moneda o una superficie metálica detrás de las antenas con la intención de que la señal se concentre hacia un sector específico de la casa.

La explicación detrás de esta práctica tiene que ver con el comportamiento de las ondas electromagnéticas, que pueden reflejarse parcialmente en superficies metálicas. De esta manera, algunos usuarios intentan evitar que parte de la señal se disperse hacia zonas donde no se necesita conexión.

Sin embargo, expertos en conectividad aclaran que el resultado puede variar según el tipo de router, la ubicación del dispositivo, el tamaño del ambiente y la presencia de paredes u obstáculos.

La explicación detrás de la práctica de poner una moneda en el router tiene que ver con el comportamiento de las ondas electromagnéticas. ChatGPT

También advierten que colocar objetos metálicos demasiado cerca del equipo podría generar interferencias o incluso empeorar la estabilidad de la red en algunos casos.

Qué recomiendan los especialistas para mejorar la señal del wifi

Más allá de los trucos caseros, los especialistas sostienen que existen medidas más efectivas para optimizar el funcionamiento del wifi dentro del hogar.

Una de las principales recomendaciones es ubicar el router en una zona central, elevada y libre de obstáculos. Las paredes gruesas, los muebles grandes y algunos electrodomésticos pueden afectar la distribución de la señal.

Además, se aconseja mantener el equipo alejado de dispositivos que produzcan interferencias, como microondas, teléfonos inalámbricos o televisores.

Otra sugerencia habitual es reiniciar el router de manera periódica y verificar si el equipo cuenta con actualizaciones de firmware disponibles, ya que esto puede mejorar el rendimiento y la seguridad de la conexión.

Qué otros objetos utilizan algunas personas para intentar mejorar el internet

Además de la moneda, en internet circulan otros métodos caseros que buscan modificar la dirección o intensidad de la señal wifi. Uno de los más conocidos es el uso de papel aluminio detrás de las antenas del router.

Algunas personas también utilizan latas metálicas cortadas o pequeños paneles reflectantes para intentar concentrar la señal en determinadas habitaciones.

No obstante, los especialistas remarcan que estas soluciones no reemplazan herramientas diseñadas específicamente para ampliar la cobertura, como repetidores, sistemas mesh o routers de mayor alcance.

Algunas recomendaciones para mejorar el wifi en casa

Ubicar el router en una zona abierta y central.

Evitar colocar el equipo cerca de paredes gruesas o muebles grandes.

Mantener el dispositivo alejado de aparatos que generen interferencias .

Reiniciar el router periódicamente para optimizar el rendimiento.

Verificar si existen actualizaciones de firmware disponibles.

Considerar el uso de repetidores o sistemas mesh en viviendas grandes.

En muchos casos, los problemas de conexión también pueden estar relacionados con la velocidad contratada, la saturación de dispositivos conectados o fallas del proveedor de internet.