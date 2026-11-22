America PAC, comité fundado por Elon Musk para apoyar a Donald Trump, reaiza recolección de firmas, entrega de incentivos económicos y recorridas puerta a puerta para contactar a los votantes.

El empresario Elon Musk reconoció que se siente “bastante tonto” por haber invertido cientos de millones de dólares en respaldar a candidatos republicanos durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron luego de que el Partido Demócrata obtuviera importantes triunfos en los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio, aunque quizá las cosas habrían sido mucho peores sin ese aporte” , afirmó Musk durante una entrevista con el periodista Andrew Ross Sorkin en el DealBook Summit, organizado en Nueva York.

Desde su fundación y hasta septiembre de 2024, Elon Musk fue el único donante de America PAC. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la conversación, el magnate también señaló que no había seguido de cerca las campañas electorales, ya que estaba enfocado en el desarrollo de sus compañías SpaceX y Tesla.

Elon Musk, uno de los principales financistas de los republicanos

De acuerdo con datos de financiación electoral recopilados por OpenSecrets, Elon Musk destinó al menos USD 445 millones a las elecciones federales de 2026, una cifra que lo ubicó entre los mayores donantes políticos del ciclo electoral.

Una parte considerable del dinero fue canalizada a través de America PAC, el comité de acción política del empresario, que concentró sus recursos en apoyar a postulantes republicanos y cuestionar a sus contrincantes demócratas. En Texas, por ejemplo, la organización desembolsó cerca de USD 47 millones en la disputa por el Senado frente al demócrata James Talarico.

Sin embargo, los resultados electorales favorecieron ampliamente a la oposición. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso y sumaron nueve bancas en el Senado que hasta entonces estaban ocupadas por republicanos , en lo que representó su mayor avance en unas elecciones de medio mandato desde 1958.

Tras confirmarse el triunfo de Mary Peltola en Alaska este martes, el Partido Demócrata quedó con una mayoría de 56 senadores frente a 44 republicanos. En la Cámara de Representantes, en tanto, obtuvo 42 escaños adicionales.

Uno de los resultados más destacados se registró en Texas, donde James Talarico venció al republicano Ken Paxton y puso fin a casi cuatro décadas sin victorias demócratas en una elección al Senado en ese estado.

¿Qué es America PAC de Elon Musk?

Se trata de un comité de acción política fundado por el empresario Elon Musk, junto con el apoyo de destacados referentes del sector tecnológico.

La organización fue creada con el objetivo de respaldar la campaña presidencial de Donald Trump en 2024 y, posteriormente, amplió su actividad para apoyar a otros candidatos y causas republicanas.

El magnate es su mayor aportante: hasta diciembre de 2024, sus contribuciones representaban el 91% del total de los fondos declarados.

Entre sus principales patrocinadores también figuran: Douglas Leone, el cofundador de Palantir Technologies Joe Lonsdale, los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, Ken Howery, Shaun Maguire, de Sequoia Capital, y Antonio Gracias, integrante de la junta directiva de SpaceX.