Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, se reunieron en el contexto del G20, en Carolina del Norte.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que el mundo está en el inicio de una nueva revolución industrial, donde la empresa que lidera y México son el “corazón” y el “cimiento de la nueva era”.

“Estamos en el principio de una revolución industrial y en el corazón de ella, en sus cimientos, está una supercomputadora que de IA que fabrica Nvidia, y resulta que las supercomputadoras de IA de Nvidia se fabrican en México”, aseguró Huang en un encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la reunión del G-20, que se realiza en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, se reunieron en el contexto del G20, en Carolina del Norte. Cortesía Secretaría de Economía

Nvidia es una empresa multinacional estadounidense de tecnología que diseña unidades de procesamiento gráfico (GPU) y lidera el mercado mundial en hardware y software para inteligencia artificial (IA).

Las supercomputadoras de Nvidia son fabricadas por su filial Foxconn, que tiene 14 plantas en el país, repartidas entre Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México y Jalisco.

La planta más reciente fue anunciada en 2024 y se dedica al desarrollo de los servidores Blackwell GB200, el superchip más avanzado de la historia hasta el momento para el procesamiento de inteligencia artificial.

La construcción de la planta más grande del mundo para este chip consistió en un desarrollo en dos etapas: la primera de ellas se basó en la ampliación de una fábrica preexistente en El Salto, Jalisco, y la edificación de una planta nueva en el municipio de Tonalá.

La inversión de estas dos plantas, que son el proyecto emblema de Foxconn a nivel mundial, ascendió a u$s 900 millones.

“Tenemos muchas empresas asombrosas y muchos trabajadores y técnicos increíbles, que trabajan con nosotros construyendo estas increíbles máquinas”, aseguró Huang.

El CEO de la empresa más valiosa del mundo por su valor bursátil adelantó que tiene “muchas ganas de visitar México” para ayudar a lanzar a México hacia la edad de la Inteligencia Artificial.