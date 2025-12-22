El instituto detalla quiénes pueden acceder al retiro, bajo qué condiciones y qué errores evitar para no perder el dinero acumulado durante años.

El Infonavit permite recuperar el ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda sin necesidad de comprar una casa, una opción poco conocida pero totalmente legal para quienes ya no planean usar un crédito hipotecario. Este trámite aplica en situaciones específicas y está sujeto a ciertos requisitos que el instituto establece de forma clara.

Conocer cómo funciona este proceso, quiénes pueden acceder y cuáles son los pasos correctos a seguir es clave para evitar errores y lograr que el dinero ahorrado durante años regrese finalmente a manos del trabajador.

Cuando se puede retirar el dinero del Infonavit sin comprar casa

El retiro del ahorro acumulado en el Infonavit es posible, principalmente, cuando el trabajador llega a la edad de retiro y decide pensionarse. En ese caso, el instituto permite devolver el saldo de la subcuenta de vivienda que no haya sido utilizado en un crédito hipotecario.

También pueden acceder quienes ya cuentan con una pensión otorgada por el IMSS, bajo la Ley 73 o la Ley 97, siempre que no tengan un crédito Infonavit vigente. El derecho al retiro depende del régimen bajo el cual cotizó el trabajador.

Es importante aclarar que no se trata de un retiro anticipado ni de un préstamo, sino de la devolución de un ahorro que pertenece al trabajador y que se libera al cumplir las condiciones legales.

Requisitos para retirar tu dinero del Infonavit sin comprar casa

Haber cumplido 65 años o más ( en caso de retiro por pensión ).

Contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS (Ley 73 o Ley 97).

No tener crédito Infonavit vigente.

Tener cuenta bancaria a tu nombre para recibir el depósito.

Contar con identificación oficial vigente.

Tener actualizado tu CURP, RFC y NSS en el sistema del Infonavit.

Haber dejado de cotizar ante el IMSS.

Paso a paso para retirar tu ahorro del Infonavit