Para las personas adultas mayores en México, contar con ingresos adicionales como el aguinaldo puede ser determinante al finalizar el año. No obstante, muchas desconocen que este beneficio está sujeto a condiciones muy específicas; no es suficiente con poseer la credencial INAPAM vigente.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha establecido que el aguinaldo, en este contexto, es parte de los derechos laborales que se obtienen únicamente si se satisfacen una serie de requisitos relacionados con el empleo formal. A continuación, se detallan los requisitos necesarios para asegurar el acceso al pago adicional de diciembre.

Aguinaldo INAPAM 2025: todo lo que debes saber para no quedarte afuera del pago extra en noviembre (foto: archivo).

¿Qué es el Programa de Vinculación Productiva y quiénes son sus beneficiarios?

El Programa de Vinculación Productiva del INAPAM busca insertar laboralmente a adultos mayores de 60 años o más en empleos formales.

Este esquema permite que quienes participan gocen de prestaciones como salario, aguinaldo, vacaciones y seguridad social, siempre que la empresa cuente con convenio oficial con el INAPAM.

Para tener derecho al aguinaldo 2025 no basta con la credencial, sino que es necesario ser parte activa del programa. Además, la relación laboral debe ser legal, con contrato o acuerdo formal bajo los términos establecidos por la iniciativa.

Guía para calcular el aguinaldo INAPAM y asegurar el acceso al beneficio

El cálculo del aguinaldo se fundamenta en la Ley Federal del Trabajo, considerando como base lo que percibe el trabajador durante al menos 15 días de salario, siempre que haya laborado durante todo el año.

Si el ingreso se produjo a mitad de año, el pago será proporcional al tiempo trabajado.

Para asegurar tu inclusión, es fundamental cumplir con los requisitos antes del 20 de diciembre, la última fecha para cobrar el aguinaldo.

Asimismo, verifica si tu empresa está participando en el programa, ya que el convenio es un requisito esencial. En caso contrario, a pesar de poseer la credencial INAPAM, no se puede garantizar el derecho al aguinaldo.

A continuación, se presentan los requisitos esenciales que deben considerarse: