La saturación diaria en la carretera México-Pachuca se ha convertido en uno de los principales problemas de movilidad para miles de automovilistas que se trasladan entre la Ciudad de México y el estado de Hidalgo.

Ante este escenario, autoridades y especialistas pusieron sobre la mesa un proyecto que busca ampliar la vialidad a ocho carriles para aliviar el tráfico, especialmente durante los días laborales.

La propuesta apunta a reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y responder al crecimiento sostenido del flujo vehicular en una de las rutas más transitadas del centro del país, aunque todavía restan definiciones clave sobre su alcance y ejecución.

Ampliación de la carretera México-Pachuca: en qué consiste el proyecto y por qué buscan ocho carriles

La propuesta plantea ampliar la carretera México-Pachuca de cuatro a ocho carriles en los tramos con mayor saturación, especialmente durante los días hábiles. El objetivo central es absorber el creciente flujo vehicular que se registra entre la CDMX y Hidalgo, una de las rutas más transitadas del centro del país.

El proyecto apunta a cambiar de fondo la dinámica vial entre la CDMX y Hidalgo y podría impactar directamente en los tiempos de traslado durante la semana.

De acuerdo con el planteamiento técnico, el proyecto contempla carriles adicionales para tránsito local y de largo recorrido, lo que permitiría ordenar la circulación y reducir los cuellos de botella que hoy generan demoras constantes. La iniciativa surge ante el aumento sostenido del parque vehicular y el crecimiento urbano en la zona metropolitana.

Autoridades locales y especialistas en movilidad coinciden en que la infraestructura actual ya no responde a la demanda diaria, lo que vuelve necesaria una intervención de fondo y no solo medidas temporales.

Cómo impactaría la ampliación en la movilidad y los tiempos de traslado

De concretarse, la ampliación de la México-Pachuca podría traducirse en trayectos más cortos y previsibles para quienes usan la vía de forma cotidiana. La separación de flujos y el aumento de capacidad permitirían disminuir frenadas constantes y congestiones prolongadas.

Además del beneficio para los conductores, el plan también apunta a mejorar la seguridad vial, al reducir maniobras forzadas y puntos de conflicto que hoy derivan en accidentes. Una vía más amplia y ordenada tiende a generar una conducción más estable.

Aunque la propuesta aún se encuentra en etapa de análisis, autoridades consideran que la obra sería clave para mejorar la conectividad regional y acompañar el crecimiento económico y habitacional de la zona.