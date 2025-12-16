El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, confirmó que las personas de 60 años y más afiliadas al programa podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en el pago del recibo del agua y del impuesto predial en distintos puntos del país.

Este beneficio forma parte de convenios entre el INAPAM y gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de reducir la carga económica de los adultos mayores y garantizar su acceso a servicios básicos indispensables para su bienestar.

Estados con descuento de hasta 50% en agua y predial

De acuerdo con la información oficial, los beneficios aplican en las siguientes entidades, aunque el porcentaje exacto puede variar según el municipio:

Aguascalientes

Chiapas

Coahuila

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

Las autoridades recomiendan a las personas adultas mayores acudir a su ayuntamiento o sistema de agua potable local para conocer los requisitos específicos y la forma de aplicar el descuento.

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en 2025

La tarjeta INAPAM es indispensable para acceder a estos y otros beneficios. El trámite está dirigido a personas de 60 años o más, mexicanas o con residencia permanente en el país, y se realiza de manera gratuita.

Tener 60 años cumplidos

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)

CURP o acta de nacimiento legible

Dos números telefónicos de contacto

Fotografía tamaño infantil, fondo blanco y reciente

Se recomienda llevar originales y copias de todos los documentos, así como acudir con tiempo al módulo del INAPAM más cercano, ya que la atención suele ser rápida pero la demanda es alta.