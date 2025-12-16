En esta noticia
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, confirmó que las personas de 60 años y más afiliadas al programa podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en el pago del recibo del agua y del impuesto predial en distintos puntos del país.
Este beneficio forma parte de convenios entre el INAPAM y gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de reducir la carga económica de los adultos mayores y garantizar su acceso a servicios básicos indispensables para su bienestar.
Estados con descuento de hasta 50% en agua y predial
De acuerdo con la información oficial, los beneficios aplican en las siguientes entidades, aunque el porcentaje exacto puede variar según el municipio:
- Aguascalientes
- Chiapas
- Coahuila
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Puebla
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Zacatecas
Las autoridades recomiendan a las personas adultas mayores acudir a su ayuntamiento o sistema de agua potable local para conocer los requisitos específicos y la forma de aplicar el descuento.
Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en 2025
La tarjeta INAPAM es indispensable para acceder a estos y otros beneficios. El trámite está dirigido a personas de 60 años o más, mexicanas o con residencia permanente en el país, y se realiza de manera gratuita.
- Tener 60 años cumplidos
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)
- Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)
- CURP o acta de nacimiento legible
- Dos números telefónicos de contacto
- Fotografía tamaño infantil, fondo blanco y reciente
Se recomienda llevar originales y copias de todos los documentos, así como acudir con tiempo al módulo del INAPAM más cercano, ya que la atención suele ser rápida pero la demanda es alta.