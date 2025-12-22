La llegada de un sistema frontal, combinado con canales de baja presión, provocará lluvias fuertes y un aumento significativo de la nubosidad en buena parte del país.

Desde el lunes 22 de diciembre, el clima en varias regiones de México dará un giro marcado justo en la antesala de Navidad. La llegada de un sistema frontal, combinado con canales de baja presión, provocará lluvias fuertes y un aumento significativo de la nubosidad en buena parte del país.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones se concentrarán principalmente en estados del centro-oriente y sureste, como Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas , y podrían extenderse hasta el 25 de diciembre, afectando traslados, celebraciones y actividades al aire libre.

Lluvias fuertes desde el 22 de diciembre: las precipitaciones se extenderán hasta Navidad

La semana previa a Navidad comenzará con la llegada del frente frío número 23, que al interactuar con canales de baja presión provocará un aumento de nubosidad y lluvias en buena parte del país. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones más intensas se concentrarán desde la mañana del lunes 22, sobre todo en zonas del oriente y sureste.

Los acumulados más fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en periodos cortos, se prevén en la Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Norte y regiones de Puebla, además de Veracruz, Oaxaca y el oriente de Chiapas. A esto se sumarán rachas de viento moderado, especialmente en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, por la influencia del sistema frontal.

Cuáles serán las zonas más afectadas por lluvia antes de Navidad

En Puebla, el paso del sistema invernal traerá un clima inestable, con chubascos intermitentes en zonas montañosas y valles que podrían complicar la movilidad durante la semana, rompiendo con el patrón seco típico de diciembre.

Veracruz será uno de los estados más afectados, con lluvias persistentes desde la región de la Huasteca hasta los llanos costeros, donde no se descartan acumulados importantes en pocos días.

En Oaxaca y Chiapas, la combinación de lluvias y relieve irregular eleva el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, así como encharcamientos y suelos saturados en áreas urbanas y rurales.

