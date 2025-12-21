El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de tormentas eléctricas a partir del domingo 21 de diciembre , que provocarán lluvias intensas y posible caída de granizo en distintos estados de la República Mexicana.

El SMN detalló una por una las entidades federativas que se verán afectadas por el agua y, ante este escenario, emitió una serie de advertencias para que los pobladores tengan en cuenta.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias?

A través de sus distintos canales oficiales de comunicación, el SMN anunció que durante el domingo 21 de diciembre, un canal de baja presión, se extenderá desde el oriente hasta el sureste del país e interaccionará con la entrada de aire húmedo proveniente del océano Pacífico. Esta combinación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte y este), Oaxaca (norte y noreste); Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra).

El pronóstico del tiempo en México para el domingo 21 de diciembre. (Foto: SMN).

Además, el ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe sobre la península de Yucatán, propiciará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, el SMN vigila el nuevo frente frío núm. 23, que ingresará durante la jornada de hoy sobre el norte de Coahuila y originará rachas de viento y refrescamiento de las temperaturas vespertinas en esa región.

Al mismo tiempo, se combinará con la entrada de aire húmedo del golfo de México en el noreste del territorio nacional, generando las condiciones propicias para que se registren lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (Mante y Sur); y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León.

En este contexto, los estados que se verán afectados por las lluvias a partir del domingo son los siguientes:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra).

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Oaxaca (norte y noreste).

Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí (Huasteca).

Hidalgo (Huasteca).

Tamaulipas (Mante y Sur).

Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Tabasco (oeste).

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Querétaro (Sierra Gorda).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Guanajuato

Tlaxcala, Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero.

¿Cuáles son las advertencias que emitió el SMN?

Debido a los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados, el SMN envió una serie de advertencias para los habitantes de las regiones afectadas.

En primer lugar, alertó por las lluvias fuertes a muy fuertes, que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Por su parte, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda circular con precaución por la vía pública.

En tercera instancia, se prevé que durante la mañana del domingo existan condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.