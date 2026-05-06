El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una buena noticia para los trabajadores: activó un punto de venta de Viviendas del Bienestar en Chiapas. Sin embargo, no todos podrán aprovecharlo. El programa, impulsado por Claudia Sheinbaum, tiene requisitos muy específicos que dejan afuera una gran parte de la población. A continuación, te contamos si estas entre los elegidos. El organismo público fue muy claro con respecto a los requisitos que los interesados deben cumplir para obtener el beneficio. El programa está dirigido únicamente a derechohabientes que reciban entre uno y dos salarios mínimo por mes, que no tengan un crédito hipotecario a su nombre y coticen por lo menos hace 6 meses. Las Viviendas del Bienestar fueron diseñadas para atender a los trabajadores de menores ingresos, ese sector históricamente olvidado por los esquemas tradicionales de crédito hipotecario. El nuevo punto de venta de Viviendas del Bienestar en Chiapas se encuentra en el fraccionamiento Infonavit Las Brisas, sobre la carretera Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez. Este módulo brinda atención todos los días, de lunes a domingo, en un horario de 08:30 a 19:00 horas. Como se mencionó, el organismo público estableció como condición indispensable no contar con ningún crédito hipotecario vigente a la hora de solicitar una Vivienda del Bienestar. La lógica detrás de esta regla es clara: el programa está orientado exclusivamente a quienes aún no pudieron acceder a una vivienda propia, no a quienes buscan una segunda propiedad o quieren reemplazar un crédito anterior. Si ya liquidaste un crédito anterior con el organismo público o nunca tuviste uno, entonces este punto no representa un obstáculo para ti. Pero si actualmente estás pagando una hipoteca, tendrás que esperar a concluirla antes de poder postularte. Además, hay un segundo requisito que muchos pasan por alto: contar con por lo menos seis meses de antigüedad laboral continua. No alcanza con estar dado de alta en el Infonavit; es necesario demostrar estabilidad en el empleo. Muchos trabajadores cumplen con el nivel de ingresos, no tienen crédito vigente y aun así pierden su oportunidad por algo que parece menor pero no lo es: tener sus datos desactualizados. El organismo público hizo un llamado expreso a todos los interesados para que verifiquen y actualicen su teléfono, correo electrónico y dirección antes de acercarse al programa. Esto es importante porque utilizan los datos para contactar a los solicitantes, enviar notificaciones y avanzar en el proceso de asignación. Un número de celular que ya no existe o un correo que nadie revisa puede traducirse en una oportunidad perdida sin que el trabajador siquiera se dé cuenta. Actualizar los datos es tan sencillo como ingresar a la plataforma Mi Cuenta INFONAVIT en www.micuenta.infonavit.org.mx o acudir directamente a cualquier Centro de Servicio del instituto, donde también se puede consultar la oferta de vivienda disponible en cada localidad.