¿Cómo será el diseño de la nueva ruta del Tren Ligero en Edomex?

El transporte público en el Estado de México (Edomex) está experimentando una modernización significativa, como se evidencia en la expansión del Tren Ligero hacia el territorio mexiquense. Recientemente, las autoridades han confirmado este proyecto y han proporcionado detalles sobre la nueva ruta que unirá Texcoco con la red del Metro de la Ciudad de México.

Durante el mes de julio, el Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMyTEM), dio inicio a la licitación para realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para el tren. Una vez completada, la ruta establecerá una conexión entre Texcoco y La Paz.

Asegurado | El Tren Ligero llegará hasta Edomex y esta será la nueva ruta de conexión (foto: archivo).

Descubre todos los pormenores de este innovador plan de movilidad y prepárate para viajar en un tiempo récord. Optimiza tus desplazamientos como nunca antes.

Recientemente, se ha comunicado que la nueva línea se integrará con la Línea A del Metro de la Ciudad de México, lo que proporcionará beneficios a miles de ciudadanos que efectúan su traslado entre el Estado de México y la capital. La longitud de la ruta se estima en aproximadamente 20.8 kilómetros, aunque el trazado final se definirá en función de los resultados obtenidos de los estudios pertinentes.

Este desarrollo es un paso significativo hacia la mejora del transporte público en la región, facilitando así la movilidad de los usuarios y contribuyendo al crecimiento urbano sostenible.

Nuevos tramos del Tren Ligero.

¿Cuándo se inaugurará la nueva ruta del Tren Ligero?

Las bases para licitar dichos estudios se publicaron entre el 8 y el 11 de julio de 2025. Se prevé que el fallo se emita el 28 de julio y la firma del contrato se concrete el 31 del mismo mes.

Una vez finalizados los estudios, cuya entrega está programada antes del 31 de diciembre de 2025, se estima que la construcción del Tren Ligero, que unirá Texcoco con La Paz, arranque en 2026.

Este sistema de transporte público aprovecharía derechos de vía ya existentes de compañías ferroviarias como Kansas City Southern y Ferrovalle, con el fin de facilitar su edificación.

Las autoridades todavía no definieron si la operación del tren ligero quedará a cargo del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX o del SITRAMyTEM.