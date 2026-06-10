Miles de beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar en estados como Ciudad de México, Veracruz y Morelos —y en todo el territorio nacional— podrían estar perdiendo su apoyo económico sin siquiera saberlo.

La razón es un detalle que muchos pasan por alto: no reportar un cambio de domicilio. En entidades con alta movilidad poblacional como estas, donde miles de familias cambian de colonia, municipio o incluso de estado cada año en busca de mejores condiciones de vida, este descuido puede tener consecuencias económicas graves e inmediatas.

De acuerdo con información oficial, notificar un cambio de residencia no es una sugerencia, es una obligación formal que aplica a todos los beneficiarios activos, sin importar en qué parte del país vivan.

¿Te mudaste y no avisaste? Tu pensión podría cancelarse sin previo aviso

El gobierno federal es contundente: quien cambie de domicilio y no lo notifique incumple con los criterios de elegibilidad del programa social, y eso tiene una sola consecuencia: la baja del beneficio.

Esta situación es especialmente delicada en estados como Veracruz, donde la migración interna entre municipios es frecuente, o en la Ciudad de México y Morelos, donde muchos adultos mayores se mudan con familiares para recibir cuidados sin notificarlo a las autoridades correspondientes.

Pensión del Bienestar: el trámite obligatorio que debes hacer si cambiaste de domicilio para no perder el pago. Fuente: Shutterstock

Cómo registrar un cambio de domicilio para la Pensión del Bienestar

La buena noticia es que el trámite es accesible y no requiere trasladarse a ninguna oficina. Basta con llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64, un número gratuito disponible para todos los beneficiarios del país, incluyendo los de Ciudad de México, Veracruz y Morelos. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas y los fines de semana y días festivos de 09:00 a 19:00 horas.

Durante la llamada, un operador solicitará los datos personales del beneficiario para abrir el trámite de actualización. Posteriormente, un Servidor de la Nación se pondrá en contacto directamente con el pensionado para dar seguimiento personalizado y concluir el proceso. Este mismo canal también sirve para reportar cambios de número telefónico, otro dato que debe mantenerse actualizado para no perder el contacto con el programa.