Estas son las fechas establecidas por la Secretaría de Educación y la diferencia entre inscripción y asignación del cupo.

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Las familias que buscan un cupo para sus hijos en los colegios oficiales de Cundinamarca para el próximo año ya pueden adelantar el proceso de inscripción. La Secretaría de Educación del departamento habilitó desde el pasado 11 de septiembre las solicitudes para estudiantes nuevos que ingresarán al sistema educativo oficial durante 2027.

El proceso estará abierto hasta el 31 de octubre de 2026, fecha que deberán tener en cuenta los padres y acudientes que necesiten conseguir un cupo para sus hijos en una institución educativa oficial. La Gobernación recordó que las instituciones deben recibir las solicitudes incluso cuando no tengan disponibilidad inmediata de cupos.

La inscripción, sin embargo, no significa que el cupo quede asignado automáticamente ya que las familias deberán registrar la sede educativa seleccionada y posteriormente se realizará la organización y asignación de la oferta de acuerdo con el proceso de gestión de cobertura del departamento.

¿Hasta cuándo pueden solicitar un cupo en los colegios públicos de Cundinamarca?

La inscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 2027 comenzó el 11 de septiembre de 2026 y permanecerá habilitada hasta el 31 de octubre de 2026. El trámite está dirigido a los estudiantes que actualmente no hacen parte del sistema educativo oficial y necesitan ingresar a una institución pública de Cundinamarca el próximo año.

Las Instituciones Educativas Oficiales deberán recibir las solicitudes presentadas por las familias dentro de ese periodo. Incluso si una institución no cuenta con cupos disponibles al momento de recibir la solicitud, deberá registrarla e informar la situación a la Secretaría de Educación para que se adopten las acciones correspondientes.

El proceso de inscripción para estudiantes nuevos ya está habilitado en las instituciones educativas oficiales del departamento. Shutterstock

La inscripción no garantiza que el estudiante obtenga el cupo

Uno de los puntos que la Secretaría de Educación pidió tener en cuenta es que presentar la solicitud no equivale a recibir automáticamente un cupo. Durante el proceso, la familia debe registrar la sede educativa que selecciona, información que posteriormente será utilizada para organizar la oferta y adelantar la asignación de los cupos disponibles.

Por esta razón, los padres interesados deberán adelantar el proceso dentro del plazo establecido y estar atentos a la respuesta de la institución educativa. La Secretaría señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de recibir y registrar oportunamente las solicitudes y mantener actualizada la información correspondiente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

¿Qué pasa con los estudiantes que ya están matriculados?

Los estudiantes que actualmente están matriculados en una institución oficial y tienen garantizada su continuidad para 2027 no deben realizar una nueva inscripción si quieren permanecer en el mismo colegio. La continuidad se establece de acuerdo con la proyección de cupos realizada por cada institución educativa.

La situación es diferente para las familias que quieren cambiar de colegio debido a que pueden presentar una solicitud de traslado, un proceso que está habilitado desde el 2 de septiembre de 2026. Sin embargo, solicitar el traslado tampoco garantiza que el estudiante sea aceptado en la institución elegida, pues la asignación depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios establecidos para la gestión de cobertura educativa.

Estas son las fechas clave para la matrícula de 2027

El cronograma de Cundinamarca contempla varias etapas para organizar el ingreso y la continuidad de los estudiantes durante el próximo año escolar. Las solicitudes de traslado comenzaron el 2 de septiembre de 2026, mientras que la inscripción de estudiantes nuevos se habilitó el 11 de septiembre y tendrá como fecha límite el 31 de octubre de 2026.

Después de ese periodo continuará una etapa para las inscripciones de estudiantes nuevos por novedad, que estará habilitada entre el 1 de noviembre de 2026 y el 11 de septiembre de 2027. Por eso, para quienes ya saben que necesitan un cupo para el próximo año, la Secretaría recomienda no esperar hasta el final del calendario y adelantar la solicitud durante la etapa actualmente abierta.