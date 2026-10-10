El SMN advierte por lluvias torrenciales, inundaciones y riesgo de deslaves en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia debido a la presencia de “lluvias fuertes a muy fuertes” y vientos de 210 km/h que afectarán a gran parte del territorio nacional este sábado 10 de octubre debido a la interacción de sistemas ciclónicos y canales de baja presión.

Precisamente, el pronóstico del clima anticipa un panorama complejo con precipitaciones de gran magnitud, vientos extremos y oleaje elevado en diversas regiones de México.

La presencia de ciclones tropicales cerca de las costas mexicanas, combinada con la entrada de humedad, generará un temporal de lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias entidades. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles inundaciones y deslaves.

El norte y la península registrarán temperaturas de hasta 40 °C mientras el occidente enfrenta tormentas. SMN

El ciclón tropical Simón impulsará lluvias en gran parte de México

De acuerdo a información del SMN, las condiciones actuales están dominadas por el desplazamiento del ciclón tropical Simon cerca de las costas del Pacífico central mexicano, el cual mantendrá el potencial de precipitaciones extraordinarias.

Asimismo, el ciclón tropical Rachel se dirige hacia la península de Baja California, mientras que diversos canales de baja presión sobre el interior del país refuerzan las precipitaciones en el centro, norte y sureste de México.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

Las precipitaciones se distribuirán en diferentes rangos de severidad según la región afectada. El SMN detalló las zonas que recibirán los mayores volúmenes de agua durante el fin de semana:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Colima y Jalisco (costa y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Michoacán (costa y oeste), Guerrero (suroeste) y Oaxaca (noroeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nayarit (sur), Puebla (suroeste) y Chiapas (sur y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo, Veracruz (centro y sur) y Tabasco (sureste).

Ciclones tropicales generan condiciones adversas con tormentas intensas y ráfagas peligrosas en el Pacífico. SMN

Vientos fuertes y posible caída de granizo

Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades peligrosas en las zonas costeras bajo la influencia de los ciclones. Se pronostican además condiciones propicias para la formación de tormentas eléctricas y granizo. Las categorías de viento previstas son:

Vientos extremos : 170 a 190 km/h con rachas de 200 a 210 km/h en las costas de Jalisco y Colima.

Vientos moderados a fuertes : 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en costas de Michoacán.

Vientos moderados: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Guerrero, Baja California y Sonora.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, el pronóstico del clima contempla intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste del Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posibles encharcamientos.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el occidente y el sur enfrentan lluvias severas, el norte y la península registrarán ambiente caluroso, contrastando con el frío matutino en zonas serranas: