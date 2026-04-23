Un hecho insólito en Zacatecas acaba de sacudir al Gobierno de Claudia Sheinbaum por medio del programa Alimentación para el Bienestar. Resulta que un grupo de productores de frijol provocó un incendio en almacenes de programas sociales en Zacatecas, afectando alimentos destinados a población vulnerable. Los hechos fueron condenados por Alimentación para el Bienestar, que anunció medidas legales inmediatas. De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de México, los responsables de los incendios en bodegas del Bienestar en Zacatecas, bloquearon accesos con llantas encendidas antes de prender fuego a los inmuebles. La dependencia calificó los hechos como graves y advirtió que no quedarán impunes. Los almacenes incendiados resguardaban productos del Programa de Abasto Rural, dirigidos a comunidades con mayores carencias. La mercancía dañada supera los 6 millones de pesos, sin contar afectaciones a instalaciones y mobiliario gubernamental. La institución señaló que “la gravedad de los hechos obliga a la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables”, subrayando que las denuncias alcanzarán tanto a autores materiales como intelectuales involucrados en el ataque. Las autoridades informaron que ya se iniciaron acciones legales y logísticas para garantizar el abasto en Tiendas Bienestar. También hay que tener en cuenta que se realizará un recuento de daños en productos compartidos con otros programas sociales afectados. El Gobierno de México condenó enérgicamente los hechos y advirtió que “se actuará con firmeza y por la vía institucional para que no queden impunes”, al considerar que estos actos afectan directamente a la población más vulnerable del país.