El Gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó que ya está abierta la Convocatoria de Permanencia del programa Alimentación para el Bienestar, la cual estará disponible hasta el 18 de marzo. Este programa brinda una canasta alimentaria, además de diversos servicios gratuitos, entre ellos atención en psicología, nutrición, trabajo social, gerontología, fisioterapia, medicina general y asesoría jurídica. Las autoridades estatales aclararon que esta convocatoria es únicamente de permanencia, por lo que está dirigida exclusivamente a mujeres que ya forman parte del programa social y desean continuar recibiendo el apoyo durante 2026. Para continuar dentro del programa social se debe cumplir con los siguientes criterios: Primero, las beneficiarias deben confirmar su permanencia en línea a través del portal oficial del programa. En el sitio deberán seleccionar la opción “Permanencia” y descargar los formatos llamados “Manifiesto de permanencia” y “Compromiso para la realización de actividades para el bienestar”. Posteriormente, deberán acudir al módulo de registro más cercano con la documentación requerida en original y copia: Las autoridades estatales informaron que del 25 al 31 de marzo de 2026 se publicará la lista de beneficiarias que continuarán recibiendo el apoyo del programa Alimentación para el Bienestar.