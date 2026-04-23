Con una amplia mayoría de votos, los legisladores aprobaron la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La medida será implementada de forma gradual y ahora solo falta su publicación oficial para entrar en vigor. El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus ingresos. Sin embargo, el esquema aprobado otorga a los empleadores un rol clave en la organización del nuevo horario laboral. La reforma establece que la jornada laboral se reducirá de manera progresiva entre 2027 y 2030. Esto significa que no se aplicará de forma inmediata, sino en etapas definidas por las autoridades. Durante este periodo, las empresas deberán ajustar sus esquemas de trabajo hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales. El salario de los trabajadores no podrá verse afectado por esta modificación. El cambio busca alinearse con estándares internacionales en materia laboral. También pretende reducir el desgaste físico y mental asociado a jornadas extensas. A pesar de su aprobación, el proceso aún requiere su publicación en el Diario Oficial para formalizar su entrada en vigor en todo el país. Los empleadores tendrán margen para definir cómo distribuir las horas, pudiendo reorganizar turnos y días según sus necesidades. La ley no fija un esquema único, por lo que cada empresa aplicará el cambio de forma distinta, lo que ha generado preocupación en sectores laborales. También se cuestiona que no se garantice un descanso obligatorio de dos días por semana, uno de los principales reclamos de la oposición. Aun así, la reforma asegura que no habrá reducción salarial, beneficiando directamente a los trabajadores. La reducción de la jornada busca mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal. Se espera que esto tenga efectos positivos en la salud y productividad de los empleados. Para las empresas, el cambio implicará ajustes en la operación y posibles reestructuraciones internas. Esto podría traducirse en nuevos modelos de trabajo más flexibles. Algunos sectores consideran que la implementación gradual permitirá una adaptación menos brusca. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se aplicará en la práctica en distintas industrias. En general, la reforma marca un cambio estructural en el mercado laboral mexicano, con efectos que se verán de forma progresiva en los próximos años.