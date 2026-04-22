Invertir en proyectos contaminantes o con malas prácticas de gobierno corporativo puede terminar afectando los rendimientos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y, en consecuencia, el ahorro para el retiro de los trabajadores, advirtió David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte. En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión se ha convertido en una herramienta clave para gestionar riesgos financieros dentro del sistema de pensiones. “Si tú te metes en proyectos sucios o disruptivos comunitariamente, o que tienen una mala gobernanza, lo más probable es que esos proyectos no te den los rendimientos que están ofreciendo, porque pueden enfrentar problemas regulatorios, conflictos con comunidades o fallas en su gobierno corporativo”, señaló. Razú indicó que, ante estos riesgos, la administradora evalúa prácticamente todo su portafolio de inversión, equivalente a MXN$ 1.6 billones, bajo criterios ASG para identificar posibles impactos ambientales, sociales y de gobernanza antes de tomar decisiones de inversión. El director general explicó que la Afore analiza a las empresas mediante distintos indicadores de desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo, con los cuales se identifican riesgos y oportunidades dentro del portafolio. A partir de este análisis, las emisoras reciben una calificación que permite comparar su desempeño y orientar las decisiones de inversión. En algunos casos, cuando una empresa aún no cumple completamente con los criterios ASG pero muestra disposición para mejorar, la administradora establece compromisos para impulsar cambios en sus prácticas. “Si una emisora tiene disposición para mejorar, lo que hacemos es establecer compromisos. Por ejemplo, que empiece a medir sus emisiones y posteriormente establezca metas de reducción”, explicó. Como parte de este involucramiento activo con las empresas, Afore XXI Banorte sostuvo 58 reuniones con 42 emisoras locales durante 2025 para abordar temas relacionados con sostenibilidad y gobierno corporativo. En paralelo, la administradora ha incrementado su exposición a inversiones vinculadas con sostenibilidad. Durante 2025 destinó más de MXN$ 35 mil millones a activos con inversión temática en sostenibilidad, enfocados en proyectos con beneficios ambientales, sociales y de género. Además, invirtió MXN$ 6,608 millones en proyectos sociales, relacionados con inclusión financiera y acceso a servicios básicos, así como MXN$ 7,600 millones en inversiones verdes orientadas a financiar proyectos para la transición hacia una economía baja en carbono. En total, el portafolio de la administradora incluye más de MXN$ 103,000 millones en estrategias activas relacionadas con inversiones sostenibles, como fibras, CKDs, bonos temáticos y bonos de desarrollo. Razú señaló que uno de los principales retos para ampliar este tipo de inversiones es la falta de información que muchas empresas proporcionan sobre su desempeño ambiental, lo que dificulta evaluar con precisión los riesgos. También mencionó la necesidad de fortalecer las capacidades de las empresas para medir su impacto ambiental y mejorar sus prácticas de gobierno corporativo. A pesar de ello, consideró que el ecosistema de inversión sostenible en México ha avanzado de forma importante en los últimos años. “El entorno de inversión sostenible ha venido mejorando muchísimo en los últimos cinco años y estamos en un momento crucial para seguir fortaleciendo este tipo de inversiones”, concluyó.