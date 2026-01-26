Con esta decisión, el máximo tribunal estableció que el interés superior del menor debe prevalecer, incluso cuando uno de los progenitores se oponga a revelar la información.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en materia de derechos de la infancia, al reconocer que los hijos pueden conocer quién es su padre biológico antes de cumplir la mayoría de edad . La resolución marca un cambio relevante en la interpretación del derecho a la identidad en México.

Con esta decisión, el máximo tribunal estableció que el interés superior del menor debe prevalecer, incluso cuando uno de los progenitores se oponga a revelar la información. El fallo sienta un precedente con impacto en juicios familiares y civiles en todo el país.

Derecho a la identidad: qué resolvió la SCJN sobre los hijos menores de edad

La SCJN determinó que conocer el origen biológico es un derecho fundamental que forma parte de la identidad personal de niñas, niños y adolescentes. Este derecho no puede ser restringido de manera automática hasta los 18 años.

El tribunal sostuvo que negar esta información vulnera derechos constitucionales y principios reconocidos en tratados internacionales, como el interés superior del menor. La identidad, señaló la Corte, es clave para el desarrollo integral de la persona.

El fallo se emitió tras analizar un caso en el que se buscaba reservar la identidad del padre biológico hasta la mayoría de edad. La Corte concluyó que esa limitación carece de sustento constitucional.

Quién debe informar la identidad del padre biológico, según la Corte

La SCJN estableció que el padre biológico tiene la obligación de reconocer e informar su identidad, sin poder alegar motivos personales para ocultarla, ya que prevalece el derecho del hijo . El tribunal advirtió que negar esta información puede generar afectaciones emocionales y psicológicas en los menores.

Por ello, los jueces deberán garantizar el acceso oportuno a la verdad biológica, priorizando siempre el interés superior del menor.

Impacto del fallo de la SCJN en juicios familiares y civiles

Este criterio impactará de forma directa en juicios de paternidad y procesos familiares, al reforzar el derecho de los hijos a conocer su origen desde edades tempranas.

La resolución también limita que madres o padres nieguen información sobre la identidad biológica, incluso por razones de privacidad. Con este fallo, la Suprema Corte fortalece los derechos de la infancia y redefine el alcance del derecho a la identidad en México.