En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso en funcionamiento dos nuevas líneas de Trolebús como parte del plan de movilidad diseñado para facilitar el traslado hacia el Estadio Azteca. Se trata de la Línea 0, que unirá el Metro Chapultepec con Ciudad Universitaria, y la Línea 14, que conectará Huipulco con Metro Universidad.

El servicio será operado por Servicios de Transportes Eléctricos, la empresa Corevsa y la ruta 95 de transporte concesionado, con una tarifa de siete pesos por viaje.

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Inversión de Ciudad de México para mejorar el transporte

Recientemente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que ambas obras en el Trolebús representaron una inversión conjunta de 1,600 millones de pesos y permitieron incorporar 35 kilómetros adicionales de infraestructura de electromovilidad.

Con ello, la administración capitalina alcanzó la meta de sumar 100 kilómetros de corredores eléctricos antes del inicio del Mundial 2026.

Detalles sobre las nuevas líneas del Trolebús

La Línea 0, denominada “El Chapulín”, tendrá un recorrido de 22.1 kilómetros entre Chapultepec y Ciudad Universitaria, atravesando las siguientes alcaldías:

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Coyoacán

Esta ruta contará con 60 trolebuses eléctricos de origen chino, una frecuencia aproximada de dos minutos y conexión con:

Cuatro líneas del Metro Tres del Metrobús Seis rutas de Trolebús

Según el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, se estima que movilizará diariamente a 65,000 pasajeros y beneficiará directamente a más de 200,000 habitantes del poniente de la capital.

También fue inaugurada la Línea 14, conocida como “Ruta de los Animales Silvestres”, en el paradero de Ciudad Universitaria, aunque en esta ocasión sin la presencia de la jefa de Gobierno, quien suspendió sus actividades públicas para atender las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La nueva línea recorrerá 13.2 kilómetros entre Huipulco y Metro Universidad, atravesando las alcaldías Tlalpan y Coyoacán . Operará con 19 unidades eléctricas, tendrá una frecuencia cercana a los cuatro minutos y conectará con la Línea 3 del Metro y el Tren Ligero.

Beneficios del Trolebús CDMX

Se prevé que esta ruta transporte alrededor de 20,000 usuarios por día y favorezca a más de 100,000 habitantes de zonas como Santo Domingo, Santa Úrsula y Huipulco, además de estudiantes y personal de Ciudad Universitaria.

Con la entrada en operación de ambas líneas de transporte, se incorporarán 79 nuevas unidades eléctricas al sistema y se retirarán 132 vehículos del transporte concesionado mediante procesos de renovación y chatarrización.