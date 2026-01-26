Transportistas del Estado de México confirmaron un bloqueo vial que podría complicar la circulación durante gran parte de la jornada. A continuación, toda la información al respecto.

Desde temprano, automovilistas y usuarios del transporte público deberán tomar precauciones ante una nueva movilización anunciada para este lunes 26 de enero, que impactará directamente en los accesos a la Ciudad de México. Transportistas del Estado de México confirmaron un bloqueo vial que podría complicar la circulación durante gran parte de la jornada.

Aunque la protesta aún no cuenta con un horario de finalización confirmado, se espera que provoque congestión intensa en una de las vialidades más transitadas del norte del Valle de México. A continuación, toda la información al respecto.

Bloqueo en la autopista México-Pachuca: a qué hora comienza y por qué

La autopista México-Pachuca será el principal punto afectado por la movilización de transportistas prevista para este lunes. El bloqueo está programado para iniciar alrededor de las 7:00hs de la mañana , un horario clave para quienes se trasladan a la CDMX por motivos laborales o escolares.

De acuerdo con la convocatoria, el cierre podría realizarse en ambos sentidos, lo que aumentaría de forma significativa los tiempos de traslado y generaría largas filas de vehículos desde las primeras horas del día.

Los manifestantes señalaron que esta medida busca visibilizar distintas demandas ante autoridades municipales, aunque no se detalló cuánto tiempo se mantendrá el bloqueo si no obtienen una respuesta inmediata.

Zonas afectadas en CDMX y Edomex por la movilización de transportistas

Además de la autopista México-Pachuca, la movilización podría generar afectaciones en vialidades del norte y oriente del Estado de México, principalmente en zonas cercanas a Ecatepec.

El cierre de la vía suele provocar desvíos hacia calles secundarias que conectan con la Ciudad de México, por lo que no se descartan complicaciones en accesos clave. Hasta ahora, las autoridades no difundieron un listado oficial de cierres, aunque se esperan actualizaciones durante la mañana.

Recomendaciones por el bloqueo hoy: rutas alternas y advertencias