Durante los últimos días, distintas zonas de California registraron niveles críticos de contaminación atmosférica, lo que llevó a emitir una alerta sanitaria y a pedir a la población que evite salir al exterior. El fenómeno generó preocupación por sus posibles efectos respiratorios, incluso en personas sin enfermedades previas.

Aunque muchos lo describen como un “virus en el aire”, las autoridades aclararon que se trata de una elevada concentración de partículas contaminantes que deterioran gravemente la calidad del aire. La situación obligó a activar protocolos de emergencia y recomendaciones estrictas para reducir la exposición.

Qué es la partícula PM2.5 y por qué representa un riesgo para la salud

La alerta está vinculada al aumento de partículas PM2.5, un contaminante microscópico que permanece suspendido en el aire y puede ingresar profundamente en los pulmones e incluso al torrente sanguíneo. Estas partículas, generadas por incendios forestales, emisiones vehiculares y procesos industriales, son una de las principales causas del deterioro de la calidad del aire cuando superan los niveles seguros.

Especialistas advierten que la exposición prolongada a PM2.5 puede provocar irritación ocular, dificultad para respirar y agravar enfermedades respiratorias o cardíacas , motivo por el cual las autoridades activaron la alerta sanitaria.

Qué zonas están afectadas y cómo se monitorea la calidad del aire

Las advertencias se activaron en distintas regiones de California, donde la calidad del aire alcanzó niveles considerados “no saludables”. Las autoridades locales emitieron alertas preventivas y reforzaron la comunicación con la población.

El monitoreo se realiza a través del Índice de Calidad del Aire (AQI), que permite evaluar los niveles de contaminación y sus posibles efectos en la salud, mientras los organismos ambientales continúan actualizando los reportes a la espera de una mejora en los próximos días.

