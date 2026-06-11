La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de medios de junio 11 de 2026.

En esta noticia Dialoga con Lula sobre alianza petrolera

Ante las nuevas amenazas de Donald Trump contra la renovación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum salió a la defensa del acuerdo y expresó su confianza en que el convenio se ratifique, con todo y las dudas expresadas por el presidente estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el acuerdo comercial beneficia a las tres economías y aseguró que México mantiene una estrategia de diálogo con Washington para destacar los beneficios económicos del acuerdo y buscar consensos durante el proceso de revisión.

En este sentido, aseguró que el acuerdo ha permitido mejorar la competitividad y los precios al consumidor de Estados Unidos.

Como ejemplo, señaló que los precios de los autos en Estados Unidos ha aumentado en el último año, una situación que podría estar relacionada con la imposición de aranceles a las importaciones desde diversos países y que incluye a México.

Además, refirió que el crecimiento del empleo en México no afecta a los trabajadores de Estados Unidos y fortalece la integración productiva que fortalece el mercado laboral en ambos países.

Esto se debe, dijo la mandataria, a que muchas industrias operan de forma complementaria a ambos lados de la frontera antes de integrarse en un producto final.

La próxima semana, una delegación mexicana, encabezada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, visitará Washington entre el 15 y el 18 de junio para realizar la segunda ronda de revisión del T-MEC previo al arranque oficial de la revisión, programado para el 1 de julio.

Sheinbaum aseguró que el acuerdo seguirá adelante y consideró que el equipo negociador buscará acuerdos qué beneficien al país.

Dialoga con Lula sobre alianza petrolera

Sheinbaum Pardo volvió a tener una videollamada con su homólogo brasileño, Luis Lula Da Silva sobre la cooperación entre Pemex y Petrobras para consolidar la alianza entre ambas petroleras.

En un comunicado, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería mexicana, los presidentes profundizaron las pláticas sobre la posibilidad de desarrollar biocombustibles y la posible alianza entre ambas empresas.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene pendiente una visita a Brasil desde mayo pasado, en la que, afirmó, firmará una alianza entre Pemex y Petrobras.

También conversaron sobre su rechazo al embargo a la economía cubana por parte de Estados Unidos.