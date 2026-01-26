Las autoridades de Ciudad Juárez confirmaron la suspensión de clases presenciales como medida preventiva ante el embate de una fuerte tormenta invernal que azota la región fronteriza.

La decisión, que afecta tanto al nivel básico como al superior, se tomó en coordinación con Protección Civil tras las alertas sobre el drástico descenso de temperaturas y las condiciones climáticas extremas que representan un riesgo para la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Así, la Secretaría de Educación y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) anunciaron oficialmente que las actividades quedan canceladas para los días lunes 27 y martes 28 de enero. Durante estos días, los estudiantes de todos los niveles educativos continuarán con sus actividades académicas mediante la modalidad a distancia, utilizando plataformas digitales y realizando tareas en línea para mantener la continuidad del ciclo escolar sin exponer a la comunidad educativa a los peligros del traslado en calles y carreteras congeladas.

Temperaturas bajo cero y nevadas paralizan la actividad escolar

El frente frío asociado a esta tercera tormenta invernal del año trajo consigo un escenario de condiciones meteorológicas extremas que incluyen temperaturas bajo cero, nevadas intensas y la cristalización del pavimento en múltiples vialidades. Estas condiciones pintaron de blanco a Ciudad Juárez y generaron afectaciones significativas en la movilidad, con reportes de accidentes vehiculares, embotellamientos y el cierre preventivo de puentes hacia el suroriente.

Las autoridades de Protección Civil alertaron sobre el drástico descenso de temperaturas que podría alcanzar niveles peligrosos para la salud de la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia constante sobre los efectos de esta tormenta invernal e instó a la ciudadanía a reforzar medidas de autoprotección, evitar cambios bruscos de temperatura y permanecer en espacios protegidos.

Retorno a clases presenciales programado para el miércoles

Las autoridades educativas establecieron un calendario tentativo para el retorno a las actividades presenciales, siempre condicionado a que las condiciones meteorológicas mejoren y no se presenten nuevas eventualidades climáticas. Los estudiantes de nivel básico, que incluye preescolar, primaria y secundaria, tienen programado regresar a las aulas el próximo miércoles 28 de enero.

Esta fecha representa dos días completos de suspensión de actividades presenciales, tiempo que las autoridades consideran necesario para que las temperaturas se estabilicen y las vialidades puedan ser despejadas adecuadamente.

Por su parte, los estudiantes universitarios de la UACJ tienen previsto retornar a las instalaciones educativas un día antes, es decir, el martes 27 de enero. Esta diferencia en los calendarios responde a las distintas dinámicas y necesidades de cada nivel educativo, así como a las capacidades de movilidad y autonomía de los estudiantes universitarios en comparación con los menores de edad del nivel básico.

Sin embargo, las autoridades educativas enfatizaron que estas fechas están sujetas a cambios dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas. La Secretaría de Educación exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y alumnado a mantenerse atentos a los comunicados oficiales que se emitirán a través de canales institucionales.

Modalidad virtual como alternativa ante emergencias climáticas

La implementación de la modalidad a distancia durante los días de tormenta invernal pone de manifiesto la capacidad de adaptación del sistema educativo local frente a situaciones de emergencia. Las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 permitieron que instituciones, docentes y estudiantes cuenten hoy con mayor experiencia y herramientas para pasar del formato presencial al virtual de manera más eficiente.

Este tipo de suspensión con transición a clases virtuales se volvió cada vez más habitual en la región cuando las condiciones climáticas adversas afectan el normal funcionamiento de las escuelas. La posibilidad de sostener las actividades académicas, aunque sea de forma virtual, reduce el impacto en el calendario escolar y evita la acumulación de jornadas que luego deban recuperarse.

No obstante, las autoridades remarcan que la modalidad presencial continúa siendo la opción preferible para garantizar una educación de calidad, en especial en el caso de los estudiantes de menor edad.