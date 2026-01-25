El ingreso a los Estados Unidos de América para los extranjeros se permite bajo normas estrictas que requieren la presentación de la visa americana ante las autoridades migratorias.

En este contexto, el Departamento de Estado, responsable de la emisión de documentos, establece una serie de condiciones esenciales. Es fundamental revisar los requisitos necesarios para obtener la visa de manera exitosa, así como la lista de costos correspondiente a 2025, que varía según la categoría de viaje. Entre estas, se incluye una prueba que los habitantes del exterior deben superar para obtener la autorización de entrada.

Costo de la visa americana: todo lo que debes saber como extranjero

A continuación, se presentan los precios actualizados de cada una de las diferentes visas y permisos que se pueden solicitar para ingresar a Estados Unidos.

Precio: USD 185

(C) En tránsito en los EE. UU.

(B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento Médico

(D) Miembro de la tripulación

(F) Estudiante académico

(M) Estudiante vocacional/no académico

(I) Medios de comunicación o periodistas

(J) Visitante de intercambio

(TD/TN) Profesional del TLCAN

(T) Víctima de trata

(U) Víctima de actividad delictiva

Precio: USD 205

(O) Personas con habilidades extraordinarias

(H) Trabajador/Empleo temporal o aprendices

(P) Atletas, artistas y animadores

(Q) Visitante de intercambio cultural internacional

(R) Trabajador religioso

(L) Transferencia dentro de la empresa

(K) Prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense

(E1) Comerciante por Tratado

(E2) Inversionista por Tratado

(E3) Especialidad Profesional Australiana

¿Cuál es la evaluación que deben pasar los turistas para entrar a EE.UU.?

Los ciudadanos de otros países que deseen obtener su visa americana deberán atravesar ciertos procesos de aprobación. En particular, existe un requisito para este 2025 que la Embajada estadounidense implementa para quienes buscan ingresar al país.

El procedimiento que exige el Gobierno de EE.UU. tiene como fin identificar cualquier tipo de información que pueda resultar relevante para determinar la idoneidad de un individuo que desea ingresar al país. Se trata de una revisión exhaustiva que llevan a cabo las autoridades en lo que respecta a los distintos perfiles en redes sociales que poseen los usuarios.

Además de contar con ciertos documentos, como un pasaporte vigente, el formulario DS-160 completo, la carga de una fotografía y el pago de la tarifa, los aspirantes deben prestar especial atención a las cuentas que poseen en distintas plataformas de servicios digitales.