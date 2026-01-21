El apoyo está dirigido a personas dentro de este rango etario, que cumplan con una condición clave para acceder al depósito del Banco del Bienestar. Qué hay que saber, quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite sin errores.

El Gobierno de México oficializó un nuevo apoyo económico que beneficiará a personas de entre 57 y 59 años a través del Banco del Bienestar . La medida se enmarca dentro de los programas sociales impulsados para ampliar la cobertura de apoyos antes de la edad establecida para la Pensión del Bienestar.

El anuncio generó interés entre quienes se encuentran próximos a cumplir 60 años, ya que permitirá recibir depósitos directos siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades y se realice el trámite en tiempo y forma.

Quiénes pueden cobrar el apoyo del Banco del Bienestar para personas de 57 a 59 años

El apoyo económico está dirigido a personas de entre 57 y 59 años que residan en México y no cuenten con una pensión contributiva . El objetivo es brindar un ingreso temporal antes de que puedan incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Las autoridades señalaron que el programa prioriza a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y no reciben otros apoyos similares. El depósito se realizará de manera directa a través del Banco del Bienestar.

Este esquema busca reducir la brecha de ingresos en el tramo previo a los 60 años, considerado uno de los más críticos para quienes no tienen ingresos fijos o estabilidad laboral.

Requisitos para recibir el depósito del Banco del Bienestar en 2026

Tener entre 57 y 59 años cumplidos al momento de realizar el registro al programa.

Residir de forma permanente en México, con prioridad para quienes vivan en la Ciudad de México, según el esquema vigente.

No recibir otro apoyo económico similar por parte del Gobierno de México.

Presentar la documentación requerida en original y copia, que incluye identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Cómo registrarse para cobrar el apoyo del Banco del Bienestar paso a paso