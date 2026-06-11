Alerta para clientes de Banamex, Santander y BBVA México: el SAT actuará contra quienes utilicen el dinero propio de esta manera.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha emitido un comunicado dirigido a los clientes de diversas instituciones financieras, tales como BBVA, Banamex y Santander.

El comunicado destaca la posibilidad de imponer sanciones económicas relacionadas con la realización de determinadas operaciones específicas vinculadas a sus ingresos.

El SAT alerta sobre sanciones por manejo irregular de ingresos. Fuente: Shutterstock. miniseries

SAT emite comunicado para clientes de BBVA México, Santander y Banamex

El SAT de México informa a los usuarios de instituciones financieras como BBVA México, Santander y Banamex que ciertos movimientos efectuados a través de terminales bancarias o plataformas de banca en línea pueden ocasionar dificultades.

Las autoridades instan a los cuentahabientes a proceder con cautela y a asegurar el acatamiento de las normativas fiscales vigentes.

Las personas que realizan operaciones de depósitos frecuentes en cuentas propias podrían enfrentarse a sanciones, dado que estas transacciones podrían ser consideradas como un aumento en los ingresos mensuales del titular.

Justifica tus depósitos: la clave para evitar problemas con el SAT. Fuente: Shutterstock.

¿Hasta cuánto puedes depositar en tu cuenta propia sin activar alertas fiscales?

En cumplimiento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Miscelánea Fiscal, los bancos están obligados a informar al SAT cuando los depósitos en efectivo en una cuenta superen los 15,000 pesos durante un mes.

Es importante destacar que el hecho de depositar una cantidad superior a la mencionada no es ilegal, sin embargo, sí conlleva la obligación de generar un informe en la entidad pública, lo cual podría resultar en una revisión si el origen de los fondos no es adecuadamente justificado.

Cómo evitar una multa del SAT

Para llevar a cabo depósitos en efectivo en cuentas propias sin despertar alertas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es necesario demostrar que tales movimientos no constituyen un incremento en los ingresos gravables.

Es fundamental disponer de documentación que valide el origen y la naturaleza de las transacciones.

Estas pueden ser:

Estados de cuenta bancarios que registren los movimientos realizados.

Comprobantes de transferencia o cheques, según sea el caso.

Documentos que acrediten el origen de los fondos depositados.

Papeles de trabajo que expliquen la operación y su contexto fiscal.

Dicha documentación será esencial para evidenciar que las transacciones son legales y no están sometidas a impuestos, asegurando así el cumplimiento de las normativas fiscales actuales.