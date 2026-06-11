En esta noticia Más allá del mundial

Llegó la fecha para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pero para los inversionistas la mira está puesta ya en el horizonte de 2030, que se jugará en Marruecos, España y Portugal.

Todavía no está claro cuántos partidos se jugarán en la nación africana, que será la segunda de ese continente en la historia en albergar juegos de la máxima justa futbolística, pero las oportunidades de inversión están a la orden del día.

De acuerdo con Mariana Tuma, presidenta de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMEC), Marruecos ofrece distintas ventajas para la inversión mexicana, desde la estabilidad económica, hasta la ubicación estratégica para el intercambio comercial.

“Marruecos tiene estabilidad económica, tiene una ubicación geográfica privilegiada y conecta con Europa, África y a Medio Oriente. También cuenta con cerca de 50 tratados comerciales, incluyendo muchos países africanos”, comentó en entrevista con El Cronista.

La CEO del organismo empresarial destacó que la nación africana se ha especializado en el desarrollo de infraestructura en los últimos años, que incluye la construcción de un estadio de futbol nuevo para la competencia, así como inversión en transporte, logística, turismo, energía y desarrollo urbano, sectores en los que destacan distintas empresas mexicanas.

Mariana Tuma asegura que la cámara, que tiene más de tres décadas de existencia, cuenta con la experiencia para convertirse en el puente ideal con los países árabes.

“Tenemos como nuestro principal objetivo fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión con México y todos los países de la Liga Árabe”, aseguró. La Liga Árabe se integra de 22 países en Oriente Medio y África.

Esta es la segunda vez que la CAMEC funcionará como puente entre inversionistas mexicanos y sedes del Mundial, pues en Qatar 2022, la cámara fungió como guía para enlazar a las dos naciones.

“Tenemos además la experiencia de haber participado y apoyado a empresas mexicanas en Qatar 2022. Entonces, sabemos que con el turismo la demanda de productos también cambia, porque tienes que tener todo lo que lo que tus visitantes y tus turistas van a necesitar”, destacó.

Más allá del mundial

Marruecos y México tienen distintos puntos en común, y uno de ellos es que la principal industria de exportación en ambas naciones es la automotriz.

De acuerdo con datos de la CAMEC, Marruecos exporta vehículos armados a más de 75 destinos en todo el mundo, principalmente a Europa.

La ventaja logística del país se concentra en el desarrollo de infraestructura moderna, principalmente en el puerto de Tánger Med, que permite a los fabricantes conectar fábricas con los mercados mundiales en plazos de entrega cortos.

En total, el mercado automotriz marroquí está valorado en u$s 4.99 mil millones en 2025, y esperan prácticamente duplicar esa cifra en 2030.

Además, el año pasado el país envió más de 700 mil unidades al exterior, y solo el puerto de Tánger Med concentró 578 mil unidades.

Esta terminal tiene conexión con más de 180 puertos en el mundo y cuenta con una plataforma industrial de 20 kilómetros cuadrados.

Por otra parte, el país africano prevé concluir este año el puerto Nador West Med, que integrará una zona industrial nueva y la primera terminal de Gas Natural Licuado (GNL) en ese país, mientras que en dos años estará listo el puerto de Dajla, que se especializará en industrias pesadas y estará acompañado de zonas industriales y agrícolas.