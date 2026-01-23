A partir de 2026, las líneas celulares activas en México, incluidas las tarjetas SIM tradicionales y las eSIM, deben registrarse ante la compañía telefónica y vincularse a una persona física o moral con documentación oficial.

Desde el 9 de enero de 2026, las líneas celulares activas en México, incluidas las tarjetas SIM tradicionales y las eSIM, deben registrarse ante la compañía telefónica y vincularse a una persona física o moral con documentación oficial, como CURP o pasaporte. La medida busca reducir el anonimato que facilita delitos como el fraude y la extorsión.

Aunque la obligación aplica a la mayoría de las líneas móviles, las autoridades confirmaron que existen excepciones específicas. Algunos números no están obligados a asociarse a una identificación oficial y pueden seguir utilizándose libremente, sin cumplir con el registro exigido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Qué celulares y líneas están exentos del registro obligatorio en 2026

Las únicas líneas que no deberán registrarse son aquellas que no permiten realizar llamadas ni enviar mensajes SMS . En este grupo se incluyen las SIM utilizadas exclusivamente para servicios de datos y conectividad técnica.

Se trata de tarjetas instaladas en dispositivos como módems, tabletas, cámaras de vigilancia, rastreadores o equipos del Internet de las Cosas (IoT) . Estas conexiones no funcionan como un celular tradicional y no cuentan con un número telefónico convencional.

Debido a estas limitaciones técnicas, las autoridades determinaron que no es necesario vincularlas a una identidad oficial para que sigan operando durante 2026.

Por qué estas líneas no serán revisadas por el Gobierno

El registro de celulares apunta a reducir el uso anónimo de líneas que permiten llamadas y mensajes, principales canales utilizados para cometer fraudes o extorsiones. Por eso, la regulación se enfoca en números con comunicación directa.

En cambio, las líneas exclusivamente de datos no permiten llamadas ni envío de SMS y no cumplen una función de comunicación tradicional. Debido a esto, quedan fuera de la verificación gubernamental y pueden utilizarse sin presentar identificación ni realizar trámites adicionales.

Qué pasa con los demás celulares y cuál es la fecha límite para registrarlos

A diferencia de las líneas exentas, todos los celulares que permiten llamadas o envío de mensajes deberán registrarse de forma obligatoria, ya sea que utilicen SIM física o eSIM, y sin importar si el plan es prepago o pospago.

El trámite deberá completarse antes del 29 de junio de 2026, ya que quienes no lo hagan podrían enfrentar la suspensión del servicio, incluidas llamadas, mensajes y aplicaciones asociadas al número. Por eso, las autoridades recomiendan consultar con la compañía telefónica y cumplir con el registro para evitar restricciones.