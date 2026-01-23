En esta noticia
Desde el 9 de enero de 2026, las líneas celulares activas en México, incluidas las tarjetas SIM tradicionales y las eSIM, deben registrarse ante la compañía telefónica y vincularse a una persona física o moral con documentación oficial, como CURP o pasaporte. La medida busca reducir el anonimato que facilita delitos como el fraude y la extorsión.
Aunque la obligación aplica a la mayoría de las líneas móviles, las autoridades confirmaron que existen excepciones específicas. Algunos números no están obligados a asociarse a una identificación oficial y pueden seguir utilizándose libremente, sin cumplir con el registro exigido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Qué celulares y líneas están exentos del registro obligatorio en 2026
Las únicas líneas que no deberán registrarse son aquellas que no permiten realizar llamadas ni enviar mensajes SMS. En este grupo se incluyen las SIM utilizadas exclusivamente para servicios de datos y conectividad técnica.
Se trata de tarjetas instaladas en dispositivos como módems, tabletas, cámaras de vigilancia, rastreadores o equipos del Internet de las Cosas (IoT). Estas conexiones no funcionan como un celular tradicional y no cuentan con un número telefónico convencional.
Debido a estas limitaciones técnicas, las autoridades determinaron que no es necesario vincularlas a una identidad oficial para que sigan operando durante 2026.
Por qué estas líneas no serán revisadas por el Gobierno
El registro de celulares apunta a reducir el uso anónimo de líneas que permiten llamadas y mensajes, principales canales utilizados para cometer fraudes o extorsiones. Por eso, la regulación se enfoca en números con comunicación directa.
En cambio, las líneas exclusivamente de datos no permiten llamadas ni envío de SMS y no cumplen una función de comunicación tradicional. Debido a esto, quedan fuera de la verificación gubernamental y pueden utilizarse sin presentar identificación ni realizar trámites adicionales.
Qué pasa con los demás celulares y cuál es la fecha límite para registrarlos
A diferencia de las líneas exentas, todos los celulares que permiten llamadas o envío de mensajes deberán registrarse de forma obligatoria, ya sea que utilicen SIM física o eSIM, y sin importar si el plan es prepago o pospago.
El trámite deberá completarse antes del 29 de junio de 2026, ya que quienes no lo hagan podrían enfrentar la suspensión del servicio, incluidas llamadas, mensajes y aplicaciones asociadas al número. Por eso, las autoridades recomiendan consultar con la compañía telefónica y cumplir con el registro para evitar restricciones.