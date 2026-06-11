En el mundo de los negocios de México, ciertos apellidos son representativos de éxito y riqueza: por ejemplo, los Slim, Larrea o Salinas Pliego. No obstante, existe un clan familiar formidable que, actuando con una proyección mediática notablemente más reservada, ha conseguido acumular una de las fortunas más impresionantes de América Latina.

Este clan es propietario de una de las cadenas de tiendas departamentales más omnipresentes del país. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, esta familia posee una verdadera fortuna en su patrimonio, situándolos en la cúspide de la élite empresarial.

Ellos son los “multimillonarios discretos” de México: 6 hermanos que suman u$s 43,200 millones.

La familia casi desconocida que figura entre las más ricas del país

Específicamente, se puede mencionar a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín.

El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. A pesar de no estar siempre en el foco de atención internacional, el patrimonio conjunto de estos hermanos asciende a la asombrosa cifra de u$s 43,200 millones.

El éxito de su modelo empresarial, que se fundamenta en el crédito al consumo y el retail masivo, ha llevado a que su apellido se convierta en un sinónimo de comercio en México.

Cuando se evalúa la fortuna controlada por la familia en su totalidad, su peso financiero podría competir directamente con las grandes fortunas del continente.

¿Cuánto dinero corresponde a cada hermano?

La actual posición de liderazgo es ejercida, en gran medida, por Agustín Coppel Luken, quien actúa como presidente y director general, continuando con la visión empresarial que estableció su padre, Enrique Coppel Tamayo, lo que les ha permitido consolidarse como los “multimillonarios silenciosos” de México.

La singularidad de este caso reside en la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. De acuerdo con los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7,200 millones.

Este nivel de riqueza individual los posiciona notablemente por encima de varios empresarios que aparecen en listas de prestigio global.

Aunque el capital de los Coppel se distribuye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo se mantiene firme.

El capital mencionado tiene su origen en Grupo Coppel, una empresa que se fundó en Sinaloa y que ha logrado penetrar en la clase media y popular de México como pocas marcas.