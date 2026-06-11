Los ciudadanos mexicanos que planean viajar a Sudamérica deben prestar especial atención al estado de su pasaporte, ya que Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile exigen que este documento esté completamente vigente para autorizar el ingreso.

A diferencia de los países del Mercosur, que permiten a sus ciudadanos circular con la cédula de identidad, México no integra ese bloque, por lo que sus nacionales deben presentar siempre el pasaporte en regla y dentro de los plazos de validez exigidos por cada nación.

Es oficial | Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile prohíben el ingreso de ciudadanos mexicanos que postergaron este trámite con su pasaporte

El documento de identidad del país de origen es válido únicamente para ciudadanos del Mercosur que viajen a otro país miembro o asociado del bloque, un beneficio que no alcanza a los mexicanos. Por esta razón, quienes lleguen desde México deberán acreditar siempre un pasaporte vigente y en buen estado físico para que las autoridades migratorias autoricen su entrada.

Además, las contraseñas o constancias de documentos de viaje en trámite no son admitidas como documentos válidos para el ingreso y egreso del país, por lo que no alcanza con haber iniciado el trámite de renovación: el pasaporte físico debe estar en mano y dentro de los plazos requeridos.

Viajes internacionales | Estos son los requisitos de pasaporte que México debe cumplir para ingresar a Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile sin inconvenientes. Fuente: Canva

Requisitos de pasaporte para ingresar a cada país

Antes de planear un viaje al extranjero, es fundamental revisar los requisitos migratorios del país de destino para evitar contratiempos.

Uno de los documentos más importantes es el pasaporte, ya que su vigencia, estado de conservación y las condiciones de entrada pueden variar según cada nación. En algunos casos, además del documento de viaje, las autoridades pueden solicitar comprobantes de alojamiento, boletos de salida o pruebas de solvencia económica.

Estos son los requisitos básicos que deben cumplir los ciudadanos mexicanos para ingresar a Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile.

Paraguay. Los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte vigente para ingresar. Además, las autoridades migratorias pueden solicitar documentación que acredite el motivo del viaje, comprobante de alojamiento, boleto de salida y medios económicos suficientes para la estancia.

Bolivia. Para ingresar a Bolivia, los viajeros mexicanos deben contar con un pasaporte vigente y completar la Declaración Jurada de Ingreso exigida por las autoridades migratorias. También pueden requerirse documentos que respalden el propósito del viaje.

Brasil. Los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte vigente para ingresar al territorio brasileño. Las autoridades pueden solicitar además comprobantes de alojamiento, boleto de regreso o continuación de viaje y prueba de solvencia económica.

Chile. Los viajeros mexicanos deben portar un pasaporte vigente y en buen estado de conservación. El documento debe contener correctamente los datos personales del titular y mantenerse válido durante toda la estancia en el país.

Cómo evitar problemas migratorios al viajar desde México

Para los viajeros mexicanos, la recomendación es verificar la fecha de vencimiento del pasaporte con varios meses de anticipación, especialmente antes de viajar a Bolivia o Brasil, donde el requisito de los seis meses de vigencia es estricto y no admite excepciones.

También es clave revisar el estado físico del documento, ya que contar con un pasaporte completamente válido es fundamental para viajar internacionalmente, y cualquier daño en sus páginas o tapas puede derivar en el rechazo del embarque por parte de las aerolíneas o el ingreso por parte de migraciones