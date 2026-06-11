El Fondo de la Vivienda del ISSSTE activó un histórico operativo de cancelación de saldos para auxiliar a miles de acreditados económicamente agobiados. La decisión del Gobierno nacional apunta a dar prioridad patrimonial inmediata a quienes enfrentaban pasivos acumulados que se volvieron impagables tras años de incrementos.

La iniciativa del Gobierno de Claudia Sheinbaum por medio del FOVISSSTE sobre dar alivio financiero a los deudores impagables se focaliza en sectores vulnerables de la población activa y pasiva. Las autoridades correspondientes priorizan la entrega de constancias de finiquito a pensionados, personas desocupadas y trabajadores de la tercera edad con deudas habitacionales insostenibles.

Alerta ISSSTE: cancelarán el servicio a beneficiarios que no realicen este trámite urgente a tiempo (foto: archivo).

El Programa de Justicia Social avanza a nivel nacional

La ambiciosa estrategia de condonaciones y reestructuras habitacionales implementada por el organismo busca beneficiar de forma directa a 400,000 derechohabientes mexicanos en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que representa casi la mitad de su cartera vigente.

En el marco del Plan de Vivienda para el Bienestar, el esquema contempla las siguientes soluciones concretas:

Constancias de finiquito: Cancelación absoluta y definitiva del saldo total deudor para frenar los cobros injustificados.

Sectores prioritarios: Atención directa y urgente a trabajadores en activo, jubilados y adultos mayores de 80 años.

Región beneficiada: Un total de 36,751 acreditados del Estado de México ya regularizaron completamente su situación financiera actual.

Para acceder de manera efectiva a los esquemas territoriales vigentes de quitas o condonaciones, los derechohabientes del fondo deben completar obligatoriamente la actualización formal de sus datos personales dentro de la plataforma digital del instituto.

Claudia Sheinbaum con los adultos mayores. Claudia Sheinbaum en IG

Proyecciones del plan de vivienda federal

El evento oficial estuvo encabezado por la vocal ejecutiva de la institución, Jabnely Maldonado Meza, junto al titular del ISSSTE, Martí Batres. Los funcionarios ratificaron el compromiso gubernamental de sanear las finanzas populares mediante estos operativos masivos directos.

La secretaria de la SEDATU, Edna Vega Rangel, recomendó tramitar las escrituras públicas inmediatamente después de recibir el documento de finiquito. Asimismo, ratificó que el plan nacional edificará 4,246 viviendas nuevas en territorio mexiquense próximamente.