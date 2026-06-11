Klu, la fintech mexicana enfocada en servicios financieros para pequeñas y medianas empresas (Pymes), busca dar el salto hacia una licencia bancaria al considerar que su actual figura regulatoria como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) ha quedado limitada para sostener su crecimiento, compitiendo directamente con Mercado Pago.

“Sentimos que la propia IFPE ya es un envase que nos queda un poco chico”, dijo en entrevista, Alberto Djema, director general de la compañía. Explicó que están activamente explorando alternativas para obtener una licencia de mayor alcance regulatorio.

La empresa, que actualmente atiende a más de 4,000 compañías y procesa más de MXN $25,000 millones mensuales en transacciones, inició un proceso para obtener una licencia de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), aunque también analiza la posibilidad de adquirir una licencia bancaria existente si surge una oportunidad atractiva.

“El mensaje es claro: sí queremos ser banco” Alberto Djema.

Con esta operación, la firma competiría directamente con Mercado Pago, que se encuentra a la espera de la licencia bancaria, pero que también ofrece cuentas digitales de cobro físico y en línea a Pymes y negocios; Banco Plata y Revolut que recientemente iniciaron operaciones plenas como instituciones financieras.

La declaración del directivo ocurre al tiempo en el que algunos medios de comunicación dieron a conocer la intención de adquirir BanFeliz, perteneciente al grupo Happy Inc.

La decisión de ir por un banco o una licencia bancaria “lo que se dé primero”, dijo, ocurre en momentos en que varias fintech en México buscan ampliar sus capacidades regulatorias para competir con mayor fuerza en el sistema financiero. La tendencia incluye a jugadores que han optado por solicitar nuevas licencias o adquirir instituciones ya autorizadas para acelerar el proceso.

Klu por las Pymes

Klu considera que una licencia bancaria le permitiría realizar una intermediación financiera más eficiente y trasladar menores costos de financiamiento a las pequeñas empresas, un segmento que, a su juicio, continúa desatendido por la banca tradicional.

El directivo sostiene que el mercado de las pymes representa una oportunidad relevante debido a las dificultades que enfrentan estos negocios para acceder a crédito, financiamiento y servicios financieros especializados.

“Hoy no hay una respuesta clara a la pregunta de cuál es el banco de las pymes”, señaló Djema.

Fundada hace seis años, Klu opera un ecosistema de servicios que incluye pagos empresariales, cuentas digitales, financiamiento, pagos transfronterizos y soluciones de recursos humanos. La empresa asegura ser una de las pocas fintech reguladas rentables en México y reporta utilidades desde 2023.

Remesas y financiamiento

El grupo también presentó recientemente Klu Advance, un producto de financiamiento para comercios basado en el flujo de ventas procesadas a través de terminales de pago, con el que busca acelerar el acceso a capital de trabajo para pequeñas empresas.

En el marco de su sexto aniversario, Klu también anunció una solución de remesas de marca blanca para retailers, farmacias, supermercados, equipos deportivos y otros comercios que quieran participar en el negocio de los envíos sin convertirse en transmisores de dinero, bajo el nombre de “Klu Sin Fronteras”, la firma busca atender a los migrantes mexicanos en EE.UU. y sus familias en México.

“Hoy la mayoría de los comercios sólo participa en la liquidación de la remesa. Nosotros buscamos que puedan capturar valor en todo el proceso y desarrollar una oferta propia para sus clientes”, dijo el directivo.