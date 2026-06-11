El Servicio Militar Obligatorio trae uno de los cambios más profundos desde 1942: las sesiones obligatorias de adiestramiento se reducen de 44 a solo 13 sábados, organizadas en dos bloques anuales.

Sin embargo, quienes obtuvieron Bola Blanca en el sorteo y no se presenten a cumplir con esta obligación quedarán en situación militar irregular, lo que puede limitar su acceso a empleos en el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, además de dejar pendiente un deber constitucional.

Aquí te explicamos a detalle cómo funciona el nuevo esquema, qué consecuencias enfrentas si no acudes y qué opciones existen para regularizar tu situación.

Si te tocó Bola Blanca en el Servicio Militar, esto es lo que pasa si no te presentas al adiestramiento en 2026. Fuente: Pexels

¿Qué significa que te haya tocado Bola Blanca y qué pasa si no te presentas?

El sorteo del Servicio Militar Nacional arroja distintos resultados, cada uno con obligaciones diferentes. Quienes sacan Bola Blanca son considerados “encuadrados” y deben realizar el adiestramiento los sábados de manera obligatoria.

Quienes obtienen Bola Negra quedan en “disponibilidad” y reciben su cartilla militar sin necesidad de adiestrarse. Pero si un joven no asiste en el sorteo, automáticamente se le asigna Bola Blanca, por lo que también deberá presentarse.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es clara: el Servicio Militar es obligatorio para todos los hombres mexicanos por nacimiento, mientras que para las mujeres la participación continúa siendo voluntaria. Si te tocó Bola Blanca y decides no presentarte, tu situación militar permanece irregular de forma indefinida.

Esto significa que no podrás obtener tu Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada, lo cual representa una falta al deber constitucional, ya que el servicio de las armas es considerado una obligación de orden público para todos los ciudadanos.

El nuevo esquema sabatino de 13 semanas: fechas, bloques y entrega de cartilla militar

A partir de 2026, la Sedena implementa un modelo completamente renovado y más compacto, pensado para adaptarse a las actividades escolares y laborales de los jóvenes. En lugar de las tradicionales 44 sesiones, ahora solo serán 13 sábados de adiestramiento, divididos en dos periodos a lo largo del año.

El primer escalón se llevará a cabo del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, mientras que el segundo escalón abarcará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026. Una vez que el conscripto concluye satisfactoriamente las 13 sesiones, recibe una constancia que certifica el cumplimiento, y posteriormente la Cartilla Militar se entrega de manera oficial en diciembre de 2026.

Además, la Cartilla Militar se convertirá en un requisito obligatorio a partir de este año para poder ingresar a escuelas y centros de formación del sistema educativo militar, según lo confirmó la propia Secretaría de la Defensa Nacional.

Consecuencias de no cumplir con la Bola Blanca y cómo regularizar la cartilla militar. Fuente: FreePik

¿Cómo regularizar tu situación si no cumpliste con el Servicio Militar?

Si por alguna razón no acudiste a tu adiestramiento en su momento, todavía existen caminos para ponerte al corriente y evitar que esta obligación pendiente afecte tus oportunidades laborales futuras.

Si perteneces a la Clase 2025 o generaciones anteriores, puedes acudir directamente a la Junta Municipal de Reclutamiento que te corresponda según tu domicilio para iniciar el proceso de regularización. Los jóvenes de generaciones pasadas, conocidos oficialmente como “remisos”, tienen la posibilidad —y la obligación— de integrarse al proceso de la clase que esté en curso durante el periodo de reclutamiento, que se lleva a cabo en enero de cada año.

Para los mexicanos que residen fuera del país, también existe la opción de realizar el trámite a través de los consulados mexicanos en el extranjero, aunque es importante considerar que el documento puede tardar aproximadamente dos años en quedar listo.