La Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará la sustitución de medidores de luz en millones de viviendas con tecnología AMI. Este cambio busca mejorar la precisión en el cobro del servicio eléctrico, optimizar la medición del consumo y modernizar la red. Cuando el recibo de luz presenta montos que no coinciden con el consumo real del hogar, es común que surjan inquietudes. Para atender este problema, la CFE implementará medidores inteligentes que registran el uso de energía de forma exacta, evitando estimaciones. Conoce en qué consiste, por qué pueden realizar la instalación sin autorización en ciertos casos y cómo impactará en tu recibo. Los medidores con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) son dispositivos inteligentes que envían información de consumo en tiempo real a la CFE. A diferencia de los equipos tradicionales, ya no requieren visitas para tomar lecturas manuales, ya que todo el proceso es automático y continuo. Entre sus principales funciones destacan: Además de facilitar la operación del organismo, esta tecnología mejora la experiencia del usuario al reducir errores y agilizar la atención ante fallas. Uno de los objetivos principales es reforzar la seguridad de la red eléctrica. Los nuevos medidores dificultan prácticas como alteraciones o conexiones indebidas, que afectan tanto el servicio como los costos. También permiten detectar problemas en tiempo real, lo que ayuda a resolver fallas con mayor rapidez y reducir interrupciones en el suministro. El proceso forma parte de un programa por zonas y no requiere solicitud del usuario. Durante la visita: La instalación es rápida y no tiene costo para el usuario.