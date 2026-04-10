César Cravioto, titular de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció la ampliación de la red del Cablebús con la construcción de tres nuevas líneas que atenderán las zonas de Tlalpan, Álvaro Obregón-Contreras y Tláhuac-Milpa Alta. Se trata de una expansión significativa y beneficiosa para los pasajeros del transporte público. En detalle, el Gobierno de CDMX ampliará el servicio del Cablebús para mejorar la movilidad y disminuir de forma considerable los tiempos de traslado en áreas periféricas de la capital. A continuación, los detalles sobre la ampliación de la red y las nuevas líneas de traslado en la capital del país. El gobierno capitalino informó que este sistema de teleféricos comenzó durante la administración de Claudia Sheinbaum, con la inauguración de las primeras dos líneas en Cuautepec, en Gustavo A. Madero, y en la parte alta de Iztapalapa. Posteriormente, durante el gobierno de Martí Batres Guadarrama, se puso en operación una tercera línea. Ahora, bajo la gestión de Clara Brugada Molina, se contempla una expansión más amplia del sistema. Cravioto destacó que el Cablebús demostró ser una alternativa eficiente para reducir los tiempos de traslado. Como ejemplo, mencionó que habitantes de Cuautepec pueden ahorrar hasta una hora y media en su trayecto hacia Indios Verdes. El funcionario señaló que este proyecto responde a una estrategia de justicia social y territorial, enfocada en llevar inversión a zonas que históricamente fueron rezagadas. A diferencia de obras concentradas en avenidas principales como Reforma o Insurgentes, el Cablebús prioriza áreas elevadas donde la geografía complica el transporte convencional. Además de ser una opción segura y económica, el sistema también podría facilitar el traslado de mercancías. En ese sentido, mencionó el interés de productores de nopal de Milpa Alta en utilizar este medio para transportar sus productos hacia la Central de Abasto. Las obras de las nuevas líneas ya están en marcha, con la previsión de inaugurar la siguiente ruta el próximo año y continuar con el desarrollo en etapas posteriores. Cabe destacar que el transporte mantiene su operación incluso durante lluvias, suspendiéndose únicamente en casos de tormentas eléctricas. Esto garantiza su funcionamiento en la mayoría de las condiciones climáticas.