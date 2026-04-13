Hace décadas, el Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional para todos los hombres mayores a 18 años. Sin embargo, este año, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció cambios en su esquema operativo que impactan de manera directa a quienes aún no liberaron su cartilla militar. El nuevo modelo reduce las sesiones de adiestramiento de 44 a solo 13 sábados, reorganiza los calendarios y aclara un punto: completar el adiestramiento no es el único requisito para quedar en regla. El estatus de “remiso” —es decir, el de quien no completó el proceso siendo mayor de 18 años— puede generar complicaciones en trámites laborales, académicos y administrativos, ya que la cartilla militar sigue siendo un documento exigido en numerosas instituciones públicas y privadas del país. Por eso, entender cada etapa del proceso y los compromisos que implica se vuelve indispensable para los jóvenes mexicanos nacidos en 2007 o antes. Uno de los momentos más determinantes del Servicio Militar es el sorteo, que establece la modalidad en que cada joven cumplirá su obligación. Para el ciclo 2026, el programa de adiestramiento se organiza en dos etapas: la primera del 14 de febrero al 9 de mayo y la segunda del 1 de agosto al 24 de octubre. Al finalizar cada módulo, se entrega una constancia de participación. La liberación formal del servicio está prevista para diciembre, una vez cumplidos todos los requisitos del ciclo. El segundo escalón del adiestramiento, con inicio el 1 de agosto y cierre el 24 de octubre de 2026, representa la última oportunidad del ciclo anual para que los jóvenes completen su proceso. Esto afecta principalmente a todos los hombres nacidos en 2007 o en años anteriores que aún no cuentan con su cartilla liberada, así como a las mujeres que deseen participar de manera voluntaria, opción habilitada desde 2020. Las inscripciones para el ciclo 2026 se realizaron los sábados de enero en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento de cada municipio o delegación. Quienes ya están inscritos y participaron en el sorteo deben respetar el calendario asignado. No hacerlo equivale a incurrir en una falta legal que puede complicar desde la obtención de un empleo formal hasta la realización de trámites en instituciones de educación superior o dependencias gubernamentales. Obtener la cartilla militar liberada no significa simplemente asistir los sábados y listo. El proceso contempla una dimensión formativa que se considera parte integral del servicio: los participantes son instruidos en responsabilidad social, disciplina, valores cívicos, equidad de género y derechos humanos. Estos contenidos no son optativos; son parte del programa que debe completarse para acceder a la constancia de participación y, en diciembre, a la liberación definitiva. Pero la obligación no termina con la entrega. Este documento debe conservarse de por vida, ya que múltiples trámites a lo largo de la vida adulta —desde concursos de oposición en el sector público hasta la obtención de ciertos contratos o beneficios institucionales— pueden requerirlo.