Tener los dólares en efectivo no es lo más recomendable en términos de seguridad. En esta línea, el método casero del papel de aluminio es clave para conservarlos y mantener su valor a lo largo del tiempo. La realidad es que no alcanza con guardar los dólares bajo el colchón: también hay que cuidarlos para que se manchen, humedezcan o se dañen. Por ello hay que saber cómo conservarlos en el hogar. Los dólares en papel pueden deteriorarse por distintos factores, sin importar el tipo. Entre los más comunes están: Para evitar problemas con los dólares en efectivo, podés seguir algunas recomendaciones simples: En este caso en particular es clave para protegerlos de la humedad y el deterioro. Además, sirve como ritual de Feng Shui para atraer la abundancia y proteger la economía de hogar.