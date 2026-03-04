El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificó los requisitos para hacer diversos trámites presenciales. A partir de ahora, derechohabientes, patrones y representantes deberán acreditar su identidad para gestionar su petición sin inconvenientes. Según la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los ciudadanos que hagan trámites en el IMSS tendrán que acreditar su identidad mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos o una identificación oficial vigente con fotografía. La actualización forma parte de la estrategia de simplificación administrativa y digitalización impulsada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor 15 días hábiles después de su publicación. De acuerdo con el Anexo Único del acuerdo, toda persona que acuda a realizar un trámite presencial ante el IMSS deberá presentar: Si el trámite lo realiza un tercero, también será necesario presentar: El Instituto señaló que estas medidas buscan fortalecer la verificación de identidad y disminuir inconsistencias administrativas. En el caso de trámites patronales específicos, como los identificados con las homoclaves IMSS-02-042 e IMSS-02-009, será indispensable presentar la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP). Asimismo, el organismo aclaró que únicamente podrá requerir los documentos y datos previstos expresamente en el nuevo ordenamiento, en línea con el modelo nacional de reducción de trámites burocráticos. No obstante, conservará facultades de verificación para solicitar información adicional cuando sea necesario validar la autenticidad de los datos proporcionados. La CURP con datos biométricos será el único medio de identificación oficial a nivel nacional, conforme a la Ley General de Población. Mientras tanto, continuará siendo válida la identificación oficial vigente con fotografía. El IMSS añadió que seguirá solicitando copias simples de documentos hasta que concluya la integración total del expediente digital en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.