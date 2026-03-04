El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre los efectos del frente frío 38 en México. Este miércoles, el sistema ingresará por el noroeste del país y, en los días siguientes, provocará lluvias, fuertes vientos y un descenso en las temperaturas en diversas regiones. De acuerdo con el organismo, el frente frío se aproximará al cierre del día al noroeste del territorio nacional, donde interactuará con una corriente en chorro polar. Esta combinación favorecerá ambiente más frío y rachas intensas de viento en esa zona. Además, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del país, sumados a condiciones de inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del golfo de México y el océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos con actividad eléctrica en esas regiones. Las precipitaciones también alcanzarán la península de Yucatán, el Valle de México, así como zonas del occidente, sur y oriente del país, con acumulados puntuales fuertes en Chiapas. Por otra parte, una línea seca en el norte y una circulación anticiclónica en el golfo de México impulsarán vientos del sur con rachas de entre 50 y 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A continuación, el pronóstico para este miércoles 4 de marzo. Las autoridades recomiendan que los ciudadanos se abriguen en capas, con gorros, guantes y bufandas. También se debe limitar el tiempo al aire libre, mantener los ambientes ventilados cuando se usa calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. El foco debe estar puesto particularmente en niños, adultos mayores y mascotas, evitando cambios bruscos de temperatura.