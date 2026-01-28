El organismo recordó que durante el próximo mes debe realizarse un trámite obligatorio con fecha límite definida. No cumplirlo en tiempo y forma puede derivar en sanciones administrativas.

Febrero no es un mes más para las empresas registradas ante el IMSS. Durante estas semanas, los patrones deben cumplir con un trámite obligatorio que define condiciones clave del Seguro de Riesgos de Trabajo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que el proceso se realiza en línea y tiene una fecha límite clara. Dejarlo pasar puede traer multas significativas y sanciones administrativas.

Trámite obligatorio del IMSS en febrero: qué es la Determinación de la Prima

El IMSS informó que febrero es el mes en el que los patrones deben presentar la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente a 2026. Este trámite permite establecer la prima que cada empresa pagará según su nivel de riesgo laboral.

El organismo recordó que durante el próximo mes debe realizarse un trámite obligatorio con fecha límite definida. No cumplirlo en tiempo y forma puede derivar en sanciones administrativas.

Se trata de una obligación anual para quienes están registrados ante el Instituto. Su finalidad es mantener actualizada la información relacionada con accidentes y enfermedades de trabajo.

Desde el organismo señalaron que cumplir con este proceso es indispensable para evitar inconsistencias administrativas. La determinación impacta directamente en las cuotas patronales.

Fechas y cómo hacer el trámite del IMSS en línea paso a paso

La Determinación de la Prima debe presentarse del 1 al 28 de febrero, únicamente a través de la plataforma digital del IMSS. Durante ese periodo, los patrones pueden ingresar al micrositio oficial y completar el procedimiento :

Ingresar al micrositio de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo en el portal oficial del IMSS .

Acceder con los datos del patrón registrados ante el Instituto.

Capturar o verificar la información correspondiente a los riesgos de trabajo del periodo que se evalúa.

Revisar que los datos sean correctos antes de enviar la determinación.

Enviar el trámite de forma electrónica dentro del plazo establecido.

Conservar el comprobante de presentación como respaldo del cumplimiento.

Qué pasa si no haces el trámite del IMSS: multas y sanciones

El IMSS advirtió que no presentar la Determinación de la Prima en tiempo y forma puede derivar en multas para los patrones, además de ajustes posteriores en las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Por ese motivo, el Instituto reiteró la importancia de realizar el trámite dentro del plazo establecido. Febrero es el único mes habilitado para cumplir con esta obligación y evitar sanciones.