En 2025, quedó demostrado que el turismo internacional creció exponencialmente en México. Ante ello, el Gobierno habilitó la compra internacional de boletos del Tren Maya, con el fin de facilitar la adquisición de pasajes desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de asistir presencialmente a las oficinas. Desde Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que los pasajes estarán disponibles a través de FlixBus, una de las plataformas líderes en el mercado europeo. Cualquier viajero internacional podrá asegurar su lugar con hasta dos años de anticipación, eligiendo día y horario según disponibilidad. La funcionaria detalló que el último año se registró un aumento del 141% en el número de pasajeros extranjeros transportados: pasó de 40,350 en 2024 a 97,152 usuarios internacionales. FlixBus opera en más de 40 países y permite adquirir boletos de autobús y tren desde una sola plataforma. Su integración como canal de venta del Tren Maya busca simplificar el acceso para turistas europeos interesados en recorrer el sureste del país. Gracias a esta alianza, los viajeros pueden revisar rutas, horarios y tarifas antes de llegar a México, lo que fortalece la presencia del proyecto ferroviario en el mercado turístico internacional. El acuerdo representa un impulso estratégico para la promoción del sureste, ya que posiciona al Tren Maya en una plataforma ampliamente utilizada por viajeros extranjeros. Además, contribuye a reforzar la conectividad y economía en entidades como: El proceso es completamente digital: Para obtener más información respecto a esta oportunidad, se sugiere ingresar a los canales oficiales del Gobierno. Allí se podrán obtener las actualizaciones al respecto.