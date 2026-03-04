La expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica está suspendida temporalmente en el módulo de Pueblito Mexicano. Fue la directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez, quien informó la situación y explicó que se trata de un programa federal, cuya operación depende de los lineamientos que se emiten cada año. Además, aclaró que el ejercicio correspondiente a 2025 ya concluyó, por lo que actualmente se está a la espera de que se establezcan las fechas y reglas de operación para el año 2026, las cuales determinarán la continuidad del trámite. Hasta el momento no se dio a conocer cuándo se reanudará el trámite; sin embargo, se informó que esto ocurrirá una vez que se publiquen las reglas de operación correspondientes con el ejercicio fiscal del año en curso. Aunque la publicación correspondiente ya apareció en el Diario Oficial de la Federación, hasta el momento los estados no recibieron notificación sobre los tiempos específicos para reiniciar el procedimiento, por lo que el módulo de Pueblito Mexicano permanece sin brindar este servicio. La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora elementos físicos de identificación como: El objetivo es fortalecer los mecanismos de identificación oficial y reducir riesgos de suplantación de identidad. Mientras se reanuda el programa federal, la CURP tradicional continúa siendo válida para realizar trámites oficiales en todo el país. Autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los anuncios oficiales para conocer cuándo se restablecerá el servicio en Ciudad Juárez.